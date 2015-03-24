Валютный обзор на 24.03 от компании EXNESS

Осси сохраняет устойчивость после публикации индекса деловой активности в производственном секторе Китая

Покупать при пробое уровня 0,7903 с целью 0,8032. Стоп-лосс = 0,7850.

Причина торговой стратегии

Индекс деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC в марте снизился с 50,7 п. до 49,2 п. при прогнозе 50,5 п. Данные сигнализируют о возможном замедлении экономики Китая в 1 кв. 2015 года. Новость негативна для рискованных активов, в том числе и осси. Несмотря на это, низкий спрос на доллар США может привести к обновлению парой AUD/USD максимума 0,7903.

EURUSD: консолидация под уровнем сопротивления 1,0973

Покупать при пробое уровня 1,0973 с целью 1,1046. Стоп-лосс = 1,0920.

Причина торговой стратегии

По словам председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, Греция может получить кредит в 2 млрд евро от ЕС. Вероятно, греческое правительство получит помощь, если убедит своих европейских кредиторов в том, что оно продолжит проводить структурные реформы.

GBPUSD: консолидация перед публикацией инфляционной статистики из Великобритании

Покупать при пробое уровня 1,4975 с целью 1,5035. Стоп-лосс = 1,4925.

Причина торговой стратегии

По данным Британской конфедерации производителей, в марте индекс производственных заказов в Великобритании сократился с 10 до 0. Кроме того, индекс экспортных заказов в промышленности в этом же месяце сократился с -8 до -26, так как фунт укрепился к большинству валют стран ЕС. Сегодня стоит обратить внимание на инфляционную статистику по Великобритании. В краткосрочной перспективе мы не исключаем тестирования парой GBP/USD уровня 1,5035 из-за слабости доллара.

USDJPY: под давлением перед публикацией статистики по продажам новых домов в США

Продавать при пробое уровня 119,27 с целью 118,25. Стоп-лосс = 119,80.

Причина торговой стратегии

Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в феврале выросли до 4,88 млн, оказавшись хуже прогноза 4,91 млн. В феврале ожидается снижение годового количества продаж новых домов в США с 481 тыс. до 466 тыс. Такая динамика может быть связана с тем, что цены на недвижимость в США растут быстрее чем реальные доходы американских домохозяйств.

USDCAD: под давлением из-за роста цен на нефть

Продавать при пробое уровня 1,2495 с целью 1,2410. Стоп-лосс = 1,2550.

Причина торговой стратегии

Тестирование ценами на нефть марки WTI отметки 47,7 долл. за баррель оказало поддержку валютам стран экспортеров черного золота, в том числе и луни. В краткосрочной перспективе пара USDCAD может снизиться до уровня 1,2410.

GOLD: консолидация под уровнем сопротивления 1190 долл.

Покупать при пробое уровня 1190 с целью 1215. Стоп-лосс = 1175.

Причина торговой стратегии

Снижение индекса доллара до минимумов прошлой недели отражает настрой участников рынка к сохранению ФРС США мягкой денежно-кредитной политики – предположительно до сентября 2015 года, подталкивая вверх цены на золото.