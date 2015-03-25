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На этой неделе доллар может протестировать уровень в 55 рублей

25.03.2015 12:15 1 727 просмотров
Наблюдаемое сейчас укрепление рубля мы связываем как с внешними, так и с внутренними факторами. На финансовых рынках наблюдается консолидация цен на нефть, которые держатся в диапазоне 50-60 долл. за баррель, и рост евро до 1,1 долл. США. Ключевым внутренним фактором остается налоговый период, заставляющий экспортеров продавать часть своей валютной выручки и покупать рубли. Сегодня компании уплачивают НДС, акцизы и НДПИ. 30 марта пойдет уплата налога на прибыль организаций. Кроме того, участники рынка покупают рубль, надеясь на политическое урегулирование конфликта на Украине.
Сегодня поддержку доллару могут оказать данные по объему заказов на товары длительного пользования в США. Между тем, ускорение нисходящего тренда в паре USD/RUB может реализоваться в тестирование ею уровня 55 руб. уже на этой неделе. И это будет не предел укрепления рубля. Если цены на нефть марки BRENT закрепятся выше 60 долл. за баррель, то российская валюта выйдет в диапазон 50-55 рублей за доллар США.

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