Валютный обзор на 25.03 от компании EXNESS

NZDUSD: под давлением после публикации торгового баланса Новой Зеландии

Покупать при пробое уровня 0,7700 с целью 0,7842. Стоп-лосс = 0,7650.

Причина торговой стратегии

Торговый баланс Новой Зеландии в феврале составил 50 млн при прогнозе 350 млн новозеландских долларов. Несмотря на февральский рост цен на сырьевые товары, динамика чистого экспорта Новой Зеландии оказалась хуже ожиданий. Между тем, после коррекции киви может вновь протестировать уровень 0,7698 долл.

AUDUSD: консолидация в диапазоне 0,7843-0,7936

Покупать при отбое от уровня 0,7843 с целью 0,7936. Стоп-лосс = 0,7790.

Причина торговой стратегии

РБА заявил о том, что не исключает дальнейших ограничений кредитования в сфере ипотеки. Новости уменьшают вероятность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в стране.

EURUSD: консолидация перед публикацией индекса настроений в деловых кругах Германии Ifo

Покупать при пробое уровня 1,1000 с целью 1,1100. Стоп-лосс = 1,0950.

Причина торговой стратегии

В марте индексы деловой активности в производственном секторе еврозоне и сфере услуг выросли до 51,9 п. и 54,3 п. соответственно. Данные сигнализируют об улучшении экономической обстановки в регионе, благодаря запущенной в этом месяце программе количественного смягчения. Вероятно, публикуемый сегодня индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo в марте также вырастет.

USDJPY: консолидация перед публикацией статистики по объему заказов на товары длительного пользования в США

Продавать при пробое уровня 119,27 с целью 118,25. Стоп-лосс = 119,80.

Причина торговой стратегии

Вчерашние данные по инфляции и по продажам новых домов в США, оказавшиеся лучше ожиданий, поспособствовали отскоку пары USD/JPY от уровня поддержки 119,27. Сегодня давление на доллар может оказать статистика по объему заказов на товары длительного пользования в США.

GBPUSD: консолидация в диапазоне 1,4834-1,4878

Покупать при пробое уровня 1,4878 с целью 1,4975. Стоп-лосс = 1,4820.

Причина торговой стратегии

В феврале индекс потребительских цен Великобритании снизился с 0,3%(г/г) до 0%(г/г). Снижение инфляционного давления будет способствовать сохранению в Великобритании мягкой денежно-кредитной политики в течение более продолжительного периода времени. Однако возобновившееся сегодня снижение доллара в паре с евро окажет фунту поддержку.

USDCHF: консолидация на фоне роста индикатора потребительского доверия в Швейцарии от UBS

Продавать при пробое уровня 0,9528 с целью 0,9450. Стоп-лосс = 0,9580.

Причина торговой стратегии

Индикатор потребления в Швейцарии от UBS в феврале вырос с 1,11 п. до 1,19 п. Вероятно это связано с ослаблением франка в этом месяце после его январского укрепления. Данные сигнализируют о росте потребительских расходов швейцарских домохозяйств.