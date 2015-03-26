Высокие цены на нефть и слабый доллар поддержали рублевое ралли

Прохождение мартовского пика выплат налогов в РФ не помешало сегодняшнему укреплению рубля. Факторами поддержки для него выступили рост цен на нефть марки BRENT до 59 долл. за баррель и продолжающееся падение мировой резервной валюты на международном валютном рынке. Если ранее рынок оценивал справедливую стоимость барреля примерно в 55 долл., то сейчас с учетом начавшейся военной операции в Йемене – существенно выше. В краткосрочной перспективе BRENT может протестировать отметку в 62,7 долл. за баррель.

Февральское падение объёма заказов на товары длительного пользования в США сигнализирует о слабом потребительском спросе, который формирует значительную часть ВВП США. На фоне мартовского снижения с 2,24% до 1,9% доходности к погашению по 10-ти летним государственным облигациям США институциональные инвесторы обращают внимание на более высокодоходные еврооблигации РФ, а также на ОФЗ РФ.

Пробой долларом США недавнего уровня поддержки в 59 руб. спровоцировал закрытие длинных позиций по нему. Вероятно, в ближайшее время доля валютных вкладов в РФ сократится, а доля рублевых – вырастет. Опубликованный по итогам января обзор ЦБ РФ о состоянии внутреннего рынка наличной иностранной валюты подтверждает эту гипотезу.

Сегодня стоит обратить внимание на еженедельный отчет по рынку труда и на индекс деловой активности в сфере услуг США от компании Markit. В течение дня доллар может снизиться до 55 рублей.