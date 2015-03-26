Валютный обзор на 26.03 от компании EXNESS

EURUSD: рост на фоне увеличения индекса потребительского доверия в Германии от Gfk

Покупать при пробое уровня 1,1000 с целью 1,1100. Стоп-лосс = 1,0950.

Причина торговой стратегии

Индекс потребительского доверия в Германии от Gfk, рассчитываемый на апрель, вырос с 9,7 п. до 10,0 п. при прогнозе 9,8 п. Данные отражают увеличение потребительских расходов в крупнейшей экономике еврозоны, способствуя росту евро.

EURJPY: рост от уровня поддержки 130,22

Покупать при пробое уровня 130,60 с целью 131,40. Стоп-лосс = 130,10.

Причина торговой стратегии

Рост евро в паре с долларом США оказывает поддержку паре EUR/JPY. В ближайшее время пара EUR/USD может вырасти до уровня 1,11, а пара EUR/JPY – до отметки 131,40.

В краткосрочной перспективе золото может вырасти до 1222 долл.

Покупать при пробое уровня 1205 с целью 1222. Стоп-лосс = 1190.

Причина торговой стратегии

Слабоватая макроэкономическая статистика по США оказывает давление на доллар. С начала марта доходность к погашению по 10-ти летним государственным облигациям США снизилась с 2,24% до 1,9% годовых, поспособствовав росту спроса на золото. Сегодня стоит обратить внимание на еженедельный отчет по рынку труда и на индекс деловой активности в сфере услуг США от компании Markit.

USDCAD: под давлением на фоне роста цен на нефть

Продавать при пробое уровня 1,2469 с целью 1,2362. Стоп-лосс = 1,2520.

Причина торговой стратегии

Рост цен на нефть марки WTI до 51 долл. за баррель оказал поддержку луни. Цены на черное золото растут в связи с проведением Саудовской Аравией военной операции в Йемене.

USDJPY: под давлением на фоне сворачивания операций carry trade

Продавать при пробое уровня 118,80 с целью 118,25. Стоп-лосс = 119,30.

Причина торговой стратегии

Февральское снижение объема заказов на товары длительного пользования в США не способствует покупкам доллара США. В то же время рост геополитической напряженности на Аравийском полуострове вынуждает инвесторов сворачивать операции carry trade c использованием йены.

GBPUSD: консолидация перед публикацией статистики по розничным продажам в Великобритании

Покупать при пробое уровня 1,4900 с целью 1,4975. Стоп-лосс = 1,4850.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 9.30 GMT будут опубликованы данные по розничным продажам в Великобритании. Ожидаемый в феврале рост продаж на 0,4%(м/м) может оказать поддержку фунту. По паре GBPUSD стоит рассмотреть открытие длинных позиций при пробое уровня 1,49.