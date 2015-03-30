В краткосрочной перспективе доллар может снизиться до 118 йен

Ключевым событием этой недели станет публикация мартовской статистики по рынку труда в США. Ожидаемое снижение занятости вне сельскохозяйственного сектора США с 295 тыс. до 251 тыс. человек может оказать давление на мировую резервную валюту. В течение этой недели доллар США, вероятно, снизится до 118 йен.

31 марта стоит обратить внимание на публикацию платежного баланса Великобритании и финальную оценку ВВП страны за 4 кв. 2014 года. Сокращение дефицита платежного баланса Великобритании может поддержать фунт и вывести его к уровню 1,5 доллара США.

На этой неделе участники рынка узнают мартовские данные по безработице и инфляции в еврозоне, а также протоколы предыдущего заседания ЕЦБ. Несмотря на низкую доходность европейских облигаций, некоторое улучшение макроэкономической ситуации в еврозоне окажет стабилизирующее воздействие на евро. В краткосрочной перспективе пара EUR/USD продолжит консолидацию в диапазоне 1,08-1,105.

Публикуемая на этой неделе статистика по продажам новых домов, индексу деловой активности в производственном секторе и торговому балансу Австралии будет учитываться РБА при принятии 7 апреля решения по процентной ставке. В течение этой недели осси может снизиться до уровня 0,77 доллара США.