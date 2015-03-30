Доллар продолжит консолидацию в диапазоне 55,7-59 рублей

Снижение цен на нефть марки BRENT до 56 долл. за баррель и скорое завершение налогового периода в РФ оказывают давление на рубль. Тем не менее, пока доллар располагается ниже 59 рублей тренд на укрепление российской валюты остается в силе. Неопределенность в отношении реструктуризации греческих долгов оказывает давление на евро и поддерживает спрос на доллар. Между тем публикуемая в США макроэкономическая статистика пока не позволяет с уверенностью сказать о сроках повышения ключевой процентной ставки в этой стране.

Сегодня Банк России предоставит банковскому сектору доллары по ставке (LIBOR + 1 п.п.), а не (LIBOR + 0,5 п.п.) как было ранее. Таким образом, стратегии carry trade, связанные с заимствованием долларов у Банка России и их конвертацией в рубли станут менее выгодными. В течение этой недели мы ожидаем консолидацию доллара в диапазоне 55,7-59 рублей.