Валютный обзор на 30.03 от компании EXNESS

EURUSD: консолидация перед публикацией данных по личным доходам и расходам американских потребителей

Продавать при пробое уровня 1,0853 с целью 1,0800. Стоп-лосс = 1,0900.

Причина торговой стратегии

ВВП США в 4 кв. 2014 года вырос на 2,2%(кв/кв) при прогнозе 2,4%(кв/кв). Данные умеренно-негативны для доллара США. Сегодня поддержку мировой резервной валюте может оказать статистика по личным доходам и расходам американских потребителей.

USDJPY: консолидация после публикации объема промышленного производства из Японии

Покупать при пробое уровня 119,47 с целью 120,00. Стоп-лосс = 119,00.

Причина торговой стратегии

Объём промышленного производства в Японии в феврале снизился на 3,4%(м/м) при прогнозе – 1,8%(м/м). Данные сигнализируют о слабости реального сектора национальной экономики. По паре USD/JPY стоит рассмотреть открытие длинных позиций при пробое уровня 119,47.

GBPUSD: консолидация в диапазоне 1,4804-1,4920

Покупать при пробое уровня 1,4920 с целью 1,4996. Стоп-лосс = 1,4860.

Причина торговой стратегии

Сегодня днем будет опубликована статистика по числу выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании. Ожидаемый в феврале рост показателя с 61 тыс. до 62 тыс. просигнализирует о росте спроса на недвижимость в Великобритании и окажет поддержку фунту.

USDCAD: консолидация под уровнем сопротивления 1,2644

Покупать при пробое уровня 1,2644 с целью 1,2725. Стоп-лосс = 1,2590.

Причина торговой стратегии

Снижение цен на нефть марки WTI до 48 долл. оказало давление на луни. Цены на нефть снижаются из-за сохраняющегося дисбаланса между предложением и спросом на нефть в мире. Тем не менее, геополитический конфликт в Йемене поддерживает цены на черное золото.

USDCHF: консолидация ниже уровня сопротивления 0,9696

Покупать при пробое уровня 0,9696 с целью 0,9800. Стоп-лосс = 0,9646.

Причина торговой стратегии

В настоящее время доходность 10-ти летних государственных облигаций Швейцарии составляет минус 0,036%, а аналогичных американских – 1,96%. Инвесторы, торгующие стратегии carry trade, покупают пару USD/CHF на локальных снижениях.

EURJPY: консолидация в диапазоне 129,04-130,16

Продавать при пробое уровня 129,04 с целью 128,40. Стоп-лосс = 129,54.

Причина торговой стратегии

Неопределенность в отношении реструктуризации греческих долгов оказывает давление на евровые кросс-курсы. 28 марта премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что правительство не намерено обращаться к кредиторам за третьим пакетом помощи.