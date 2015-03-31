На этой неделе доллар может протестировать 59 рублей

Российская валюта продолжает консолидироваться вблизи уровня 57,5 рублей за доллар, несмотря на заметный рост последнего на международном валютном рынке. Спрос на мировую резервную валюту усиливается на фоне обострения ситуации с реструктуризацией греческих долгов. Если в первой половине апреля самая слабая экономика еврозоны не погасит задолженность в размере 2,9 млрд евро, она станет банкротом. Мы допускаем, что РФ предоставит финансовую поддержку Греции после визита Алексиса Ципраса в Москву. В противном случае евро может обновить минимум этого года 1,0470, а доллар выйти в диапазон 60-62 рублей.

Неопределенность в оценку рублевых активов вносят геополитическая напряженность на Аравийском полуострове и иранская ядерная программа, влияющие на рынок нефти. Тем не менее, пока цены на нефть остаются выше 50 долл. за баррель, макроэкономические параметры бюджета РФ на 2015 год пересматриваться не будут.

Сегодня стоит обратить внимание на итоги рублевого аукциона РЕПО Банка РФ. С начала февраля российский регулятор увеличивает предоставление рублей банковскому сектору РФ по операциям РЕПО. Во 2 кв. 2015 года мы ожидаем расширения монетарного стимулирования в РФ, в том числе снижения ключевой процентной ставки до 13% годовых. В течение этой недели доллар США может протестировать уровень 59 рублей.