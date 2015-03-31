Валютный обзор на 31.03 от компании EXNESS

Евро приближается к поддержке 1,0768

Продавать при пробое уровня 1,0768 с целью 1,0620. Стоп-лосс = 1,0820.

Причина торговой стратегии

Неопределенность в отношении реструктуризации греческих долгов оказывает давление на евро и поддерживает спрос на доллар. Участники рынка не обращают внимания на слабые февральские данные по личным расходам американских потребителей.

GBPUSD: консолидация перед публикацией макроэкономической статистики из Великобритании

Продавать при пробое уровня 1,4754 с целью 1,4632. Стоп-лосс = 1,4810.

Причина торговой стратегии

На фоне снижения пары EUR/USD пара GBP/USD скатывается к уровню 1,4754. Сегодня поддержать фунт могут данные по ВВП и платежному балансу Великобритании за 4 кв. 2014 года. С технической точки зрения, пробой уровня 1,4754 послужит сигналом к открытию коротких позиций по фунту.

AUDUSD: под давлением на фоне снижения объема продаж домов в Австралии

Продавать при пробое уровня 0,7610 с целью 0,7560. Стоп-лосс = 0,7660.

Причина торговой стратегии

Продажи домов на первичном рынке недвижимости Австралии в феврале снизились с 1,8%(м/м) до 1,1%(м/м). Данные сигнализируют о снижении покупательной способности австралийских домохозяйств. Вероятно, недавнее снижение процентной ставки в Австралии поддержит рост ипотечного кредитования в стране.

USDCAD: консолидация перед публикацией ВВП Канады

Покупать при пробое уровня 1,2744 с целью 1,2830. Стоп-лосс = 1,2690.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 12.30 GMT будет опубликован ВВП Канады. Если в январе значение показателя составит менее 0,2%(м/м), луни попадет под давление. Участники рынка допускают, что для поддержки экономики Банк Канады снизит ключевую процентную ставку до уровня 0,5% во 2 кв. 2015 года.

USDCHF: консолидация ниже уровня сопротивления 0,9742

Покупать при пробое уровня 0,9742 с целью 0,9813. Стоп-лосс = 0,9690.

Причина торговой стратегии

Усиление доллара в паре с евро оказывает поддержку паре USD/CHF. На этой неделе спрос на доллар может усилиться, если мартовская статистика по рынку труда в США окажется лучше ожиданий.

EURJPY: под давлением на фоне снижения розничных продаж в Германии

Продавать при пробое уровня 129,04 с целью 128,40. Стоп-лосс = 129,54.

Причина торговой стратегии

Розничные продажи в Германии в феврале снизились на 0,5%(м/м), отражая снижение потребительской активности в стране. Кроме того, потребительские расходы во Франции в январе выросли не на 0,3%(м/м), а лишь на 0,1%(м/м). Данные негативны для евровых кросс-курсов.