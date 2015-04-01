В течение дня доллар будет консолидироваться в диапазоне 58-59 рублей

Снижение евро к доллару из-за неопределённости в отношении реструктуризации греческих долгов и цен на нефть из-за возможного увеличения добычи нефти Ираном оказывают давление на рубль. Техническая картина допускает снижение евро ниже уровня 1,071 долл. и цен на нефть марки BRENT – к уровню 52,6 долл. за баррель. Банк России не препятствует процессу ослабления российской валюты, играя на руку бюджету РФ, рассчитанному исходя из стоимости нефти в 50 долларов за баррель и курсу доллара США в 61,5 рубля.

По сравнению с февралем в марте российский регулятор еженедельно предоставлял по операциям РЕПО в среднем на 9,3% больше рублевой ликвидности по более низкой процентной ставке. Благодаря укреплению рубля в 1 кв. 2015 года, тенденция к расширению и удешевлению рублевого кредитования в РФ будет продолжена во 2 кв. 2015 года.

Сегодня поддержку доллару может оказать публикация статистики по занятости в частном секторе США от ADP. В марте ожидается рост показателя с 212 тыс. до 227 тыс. человек. В течение дня доллар будет консолидироваться в диапазоне 58-59 рублей.