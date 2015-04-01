Валютный обзор на 01.04 от компании EXNESS

EURUSD: консолидация выше уровня поддержки 1,0715

Продавать при пробое уровня 1,0715 с целью 1,0620. Стоп-лосс = 1,0770.

Причина торговой стратегии

Евро незначительно корректируется после вчерашнего снижения, связанного с Грецией. Если в первой половине апреля Греция не выплатит 2,9 млрд евро внешним кредиторам, она станет банкротом. Возможно, самая слабая экономика еврозоны сумеет заручиться поддержкой РФ. 8 апреля Алексис Ципрас прилетает с визитом в Москву, целью визита считается намерения Афин добиться экспорта сельскохозяйственных продуктов в РФ.

GBPUSD: консолидация под уровнем сопротивления 1,4871

Покупать при пробое уровня 1,4871 с целями 1,4930 и 1,4990. Стоп-лосс = 1,4820.

Причина торговой стратегии

Усиление доллара в паре с евро негативно сказывается на паре GBP/USD. Сегодня поддержку фунту может оказать публикация индекса деловой активности в производственном секторе Великобритании. В марте ожидается рост показателя с 54,1 п. до 54,4 п.

В краткосрочной перспективе золото может протестировать годовой минимум 1143 долл.

Продавать при пробое уровня 1177 с целью 1143. Стоп-лосс = 1200.

Причина торговой стратегии

Техническая картина по золоту предполагает возможность его снижения до 1143 долл. за тройскую унцию. Реализации данного сценария может способствовать публикация статистики по занятости в частном секторе США от ADP. В марте ожидается рост показателя с 212 тыс. до 227 тыс. человек.

NZDUSD: рост после публикации индексов деловой активности в Китае

Покупать при пробое уровня 0,7510 с целью 0,7670. Стоп-лосс = 0,7450.

Причина торговой стратегии

Индекс деловой активности в производственном секторе Китая в марте вырос с 49,9 п. до 50,1 п. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая в марте снизился с 53,9 п. до 53,7 п. В целом статистика, оказавшаяся лучше ожиданий, окажет поддержку товарно-сырьевым валютам, в том числе и киви.

USDJPY: под давлением после публикации отчета Танкан

Продавать при пробое уровня 119,40 с целью 118,32. Стоп-лосс = 120,00.

Причина торговой стратегии

Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Танкан в 1 кв. 2015 года составил 12 п. при прогнозе 14 п. В июне ожидается снижение показателя до 10 п. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Танкан в 1 кв. 2015 года вырос с 16 п. до 19 п. В июне ожидается снижение показателя до 17 п. Крупные японские производители прогнозируют снижение доллара в текущем финансовом году до 111,81 йен. Усиление нежелания инвесторов рисковать провоцирует покупки йены как валюты-убежища после выхода слабого отчета Банка Японии Танкан.

AUDUSD: консолидация в диапазоне 0,7591-0,7662

Покупать при пробое уровня 0,7662 с целью 0,7735. Стоп-лосс = 0,7610.

Причина торговой стратегии

Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии от AIG в марте вырос с 45,4 п. до 46,3 п. Данные позитивны для курса осси. По паре AUD/USD стоит рассмотреть открытие длинных позиций при пробое уровня сопротивления 0,7662.