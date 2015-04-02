Рост рубля выглядит неустойчивым

На фоне постепенного сжатия российской экономики увеличивается количество отзывов лицензий в банковском секторе РФ. По итогам 2015 года с российского рынка, вероятно, уйдут несколько десятков небольших и средних кредитных учреждений, а прибыль получат в основном госбанки. Тем не менее, российская валюта, адаптировавшаяся в 1 кв. 2015 года к внешним шокам, не замечает внутренних проблем, консолидируясь в диапазоне 55,8-58,4 рубля за доллар.

Опубликованная за март статистика по занятости в частном секторе США от ADP и индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM, были хуже ожиданий, и оказали поддержку недолларовым активам. Текущий рост евро к уровню 1,085 долл. и цен на нефть марки BRENT к отметке 57 долл. за баррель выглядит неустойчивым. Публикуемые 3 апреля данные по занятости вне сельскохозяйственного сектора США могут развернуть ситуацию на финансовых рынках в пользу доллара. В краткосрочной перспективе мы допускаем тестирование долларом США уровня 55,8 рубля с последующим отскоком в район 57 рубля. Вечером поддержку мировой резервной валюте может оказать еженедельный отчет по рынку труда и данные по торговому балансу США.