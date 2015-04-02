Валютный обзор на 02.04 от компании EXNESS

EURUSD: рост после публикации данных по занятости в частном секторе США

Покупать при пробое уровня 1,0800 с целью 1,0850. Стоп-лосс = 1,0750.

Причина торговой стратегии

Мартовская статистика по занятости в частном секторе США от ADP, оказавшаяся хуже ожиданий, оказала поддержку недолларовым активам. Между тем, ключевым для участников рынка все же будут пятничные данные по занятости вне сельскохозяйственного сектора США. После коррекционного роста евро может снизиться ниже 1,0715 долл.

Осси консолидируется выше минимума 2015 года

Продавать при пробое уровня 0,7559 с целью 0,7500. Стоп-лосс = 0,7610.

Причина торговой стратегии

Торговый баланс Австралии в феврале снизился, составив минус 1,25 млрд при прогнозе минус 1,3 млрд австралийских долларов. Снижение чистого экспорта, входящего в структуру ВВП страны, окажет давление на осси.

GOLD: рост после публикации слабой макроэкономической статистики из США

Покупать при пробое уровня 1208 с целью 1236. Стоп-лосс = 1195.

Причина торговой стратегии

Цены на золото выросли после публикации негативной макроэкономической статистики из США. Индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM в марте снизился с 52,9 п. до 51,5 п., оказавшись хуже прогноза 52,5 п. Число рабочих мест в частном секторе США от ADP в марте составило 189 тыс. при прогнозе 226 тыс. человек.

Фунт тестирует отметку 1,4871

Покупать при пробое уровня 1,4871 с целью 1,4990. Стоп-лосс = 1,4800.

Причина торговой стратегии

Публикуемая макроэкономическая статистика по США заставляет усомниться в скором повышении ключевой процентной ставки в этой стране. Пара GBP/USD на фоне слабого доллара штурмует уровень 1,4871. Публикуемый сегодня индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании, вероятно, не окажет значимого влияния на фунт.

USDJPY: консолидация в диапазоне 119,40 -120,28

Продавать при пробое уровня 119,40 с целью 118,32. Стоп-лосс = 120,00.

Причина торговой стратегии

Сегодня стоит обратить внимание на публикацию еженедельного отчета по рынку труда и на данные по внешней торговле США. При пробое уровня 119,40 пара USD/JPY рискует протестировать отметку 118,32.

USDCAD: под давлением на фоне роста цен на нефть

Продавать при пробое уровня 1,2574 с целью 1,2411. Стоп-лосс = 1,2630.

Причина торговой стратегии

Рост цен на нефть марки WTI с 47,5 долл. до 49,6 долл. за баррель оказал поддержку луни. Сегодня стоит обратить внимание на данные по внешней торговле Канады. Если дефицит торгового баланса Канады в феврале превысит 2 млрд канадских долларов, луни попадет под давление.