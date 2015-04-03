Мартовская статистика по рынку труда в США может оказать существенное давление на рубль

Еженедельный отчет по рынку труда и данные по торговому балансу США, оказавшиеся значительно лучше ожиданий, были проигнорированы участниками рынка. Сегодня в 12.30 GMT будет опубликована мартовская статистика по рынку труда в США. Несмотря на то, что корреляция между данными по занятости в частном секторе США от ADP и NFPR слабая, участники рынка предпочитают продавать мировую резервную валюту. Уже в ближайшие дни валютная пара EUR/USD, выступающая в качестве риск-индикатора, может начать стремительное падение, способствуя росту доллара до 59 рублей.

По мере дисконтирования рынком иранского фактора цены на черное золото падают. В краткосрочной перспективе нефть марки BRENT может протестировать уровень 52,6 долл. за баррель.