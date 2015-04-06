В краткосрочной перспективе евро может протестировать уровень 1,11

В минувшую пятницу были опубликованы слабые данные по занятости вне сельскохозяйственного сектора США. В марте число рабочих мест выросло на 126 тыс. при прогнозе 245 тыс., а данные за январь и февраль были пересмотрены в сторону понижения на 69 тыс. За предшествующие 12 месяцев рост занятости в среднем составил 269 тыс. человек в месяц. Занятость в горнодобывающей промышленности США в марте снизилась на 11 тыс. человек на фоне оптимизации затрат в нефтегазовой отрасли. Статистика спровоцировала обвал индекса доллара до мартовского минимума, пара EUR/USD протестировала отметку 1,1. Слабая макроэкономическая статистика по США

увеличивает вероятность сохранения ставки по федеральным фондам на уровне 0,25% в течение более продолжительного периода времени. Американский регулятор, вероятно, решится на ее повышение до 0,5% лишь в сентябре 2015 года.

Возможное снижение 7 апреля РБА ключевой процентной ставки до 2% спровоцирует падение осси к уровню 0,75.

Если на этой неделе Греция получит финансовую поддержку от РФ или ЕС, пара EUR/USD закрепится выше уровня 1,11.

9 апреля стоит обратить внимание на данные по внешней торговле Великобритании и заявление Банка Англии, а 10 апреля – на объем промышленного производства. В течение недели фунт может выйти в диапазон 1,50-1,51 долл.