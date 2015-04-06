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На этой неделе доллар может снизиться ниже 55,8 рублей

06.04.2015 12:04 1 821 просмотр
Мартовские данные по занятости вне сельскохозяйственного сектора США, оказавшиеся почти в 2 раза хуже ожиданий, ослабили доллар США на международном валютном рынке. Помимо слабого доллара, поддержку рублю оказывает рост цен на нефть марки BRENT до 57,5 долл. за баррель на фоне повышения Саудовской Аравией цен на черное золото для азиатских покупателей на 0,3 долл. за баррель. На столь позитивном фоне доходность 10-ти летних ОФЗ снижается до 11,62%, намекая на скорое снижение ключевой процентной ставки в РФ.
Несмотря на повышение стоимости валютной ликвидности со стороны Банка России, в настоящее время стратегии carry trade продолжают пользоваться популярностью у коммерческих банков РФ. С технической точки зрения, пробой парой USD/RUB уровня поддержки 55,8, который может состояться на этой неделе, спровоцирует снижение доллара до 54,4 рублей.

Комментарии 1

Anton_Belikov  (Anton_Belikov)
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Цитата
На этой неделе доллар может снизиться ниже 55,8 рублей

Ок. Ждём. С мешком рублей. Давно хотим обменять на доллары.
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