Валютный обзор на 06.04 от компании EXNESS

EURUSD: консолидация под уровнем сопротивления 1,1015

Покупать при пробое уровня 1,1015 с целью 1,1100. Стоп-лосс = 1,0950.

Причина торговой стратегии

Мартовские данные по занятости вне сельскохозяйственного сектора США оказались почти в 2 раза хуже ожиданий и оказали существенное давление на доллар. На этой неделе евро будет отыгрывать греческую тему. В рамках восходящего тренда стоит рассмотреть открытие длинных позиций по евро при пробое уровня 1,1015 долл.

USDJPY: консолидация выше уровня поддержки 118,82

Продавать при пробое уровня 118,82 с целью 118,32. Стоп-лосс = 119,30.

Причина торговой стратегии

Индекс опережающих экономических индикаторов Японии в феврале снизился с 105,5% до 105,3%, но оказался лучше прогноза 105,2%. Статистика нейтральна для йены. Несмотря на коррекционный рост, в краткосрочной перспективе пара USD/JPY может снизиться до уровня 118,32. Через год после повышения налога с продаж экономика Японии постепенно восстанавливается и способствует росту спроса на йену.

Пара USDCAD приближается к поддержке 1,2362

Продавать при пробое уровня 1,2428 с целью 1,2362. Стоп-лосс = 1,2480.

Причина торговой стратегии

Слабость доллара на международном валютном рынке спровоцировала повышение цен на нефть марки WTI до 50,25 долл. за баррель и оказала поддержку луни. На этой неделе пара USD/CAD может снизиться до февральского минимума 1,2362.

EURJPY: консолидация под уровнем сопротивления 130,94

Покупать при пробое уровня 130,94 с целью 132,15. Стоп-лосс = 130,44.

Причина торговой стратегии

Участники рынка покупают евровые кросс-курсы, надеясь на выплату Грецией 450 млн. евро МВФ, которая должна состояться до 9 апреля. С технической точки зрения пробой уровня сопротивления 130,94 послужит сигналом к открытию длинных позиций по паре EUR/JPY.

AUDUSD: рост на фоне ослабления доллара США

Покупать при пробое уровня 0,7643 с целью 0,7693. Стоп-лосс = 0,7593.

Причина торговой стратегии

Валютная пара AUD/USD растет после публикации мартовской статистики по рынку труда в США. В течение дня мы допускаем тестирование ею уровня сопротивления 0,7693. Основной риск для пары представляет завтрашнее заседание РБА, на котором может быть принято решение о снижении ключевой процентной ставки до 2%.

GOLD: рост перед публикацией индекса деловой активности в сфере услуг США от ISM

Покупать при пробое уровня 1223 с целью 1255. Стоп-лосс = 1200.

Причина торговой стратегии

Сегодня вечером будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг США от ISM. Ожидаемое в марте снижение показателя с 56,9 п. до 56,6 п. может оказать давление на мировую резервную валюту. По золоту стоит рассмотреть открытие длинных позиций при пробое уровня 1223 долл.