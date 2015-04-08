В апреле рублевое ралли продолжится

Российская валюта продолжает укрепление, несмотря на снижение на 24 базисных пункта однодневной ставки межбанковского кредитования в РФ. Поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть марки BRENT, консолидирующиеся между 59 долл. и 60 долл. за баррель и снижающаяся вероятность скорого ужесточения процентной политики в США. Снижение с начала этой недели доходности 2-х летних государственных облигаций Греции с 23,7% до 21,3% сигнализирует о высоких шансах этой страны получить финансовую поддержку от РФ или ЕС, что способствует росту спроса на риск в Европе.

Вчерашнее заявление А.Силуанова о том, что в текущем квартале Минфин выпустит облигации, индексируемые на инфляцию, является знаковым. В условиях повышенной инфляции в РФ покупатели таких облигаций (пенсионные фонды и др.) смогут сохранить реальной покупательную способность своих сбережений. Такое заявление будет способствовать улучшению бизнес климата в РФ и окажет поддержку российским ценным бумагам и рублю. В апреле мы допускам укрепление российской валюты до 50,5 рублей за доллар и до 55 рублей за евро.