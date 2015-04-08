Валютный обзор на 08.04 от компании EXNESS

Макроэкономическая статистика поддерживает фунт

Покупать при пробое уровня 1,4870 с целью 1,4980. Стоп-лосс = 1,4810.

Причина торговой стратегии

Политические риски, которые возникают в связи с грядущими парламентскими выборами в Великобритании 7 мая, оказывают давление на британскую валюту. Тем не менее, публикуемая за март макроэкономическая статистика по Великобритании демонстрирует восстановление экономической активности в стране, о чем свидетельствует рост индексов деловой активности в производственном секторе и сфере услуг.

EURJPY: под давлением на фоне укрепления йены

Продавать при пробое уровня 129,87 с целью 128,75. Стоп-лосс = 130,40.

Причина торговой стратегии

Решение Банка Японии не увеличивать программу покупок активов вызвало рост йены на международном валютном рынке. Член правления Банка Японии Киути предложил даже сократить целевой уровень увеличения денежной массы до 45 трлн йен в год с 80 трлн йен, но коллеги не поддержали его.

USDJPY: под давлением после заседания Банка Японии

Продавать при пробое уровня 119,68 с целью 118,79. Стоп-лосс = 120,30.

Причина торговой стратегии

Банк Японии сохранил без изменений политику увеличения денежной массы на 80 трлн йен в год. Банк Японии сохранил основную оценку экономики без изменений. По мнению регулятора, национальная экономика следует тренду умеренного восстановления. Вероятно, дополнительного смягчения монетарной политики в стране не потребуется.

USDCAD: консолидация выше уровня поддержки 1,2428

Продавать при пробое уровня 1,2428 с целью 1,2362. Стоп-лосс = 1,2480.

Причина торговой стратегии

По данным компании Baker Hughes, количество буровых в США на 2 апреля снизилось на 20 штук — до 1028. Тем не менее, пока производство нефти в США растет. Вечером существенное влияние на товарно-сырьевые активы окажет еженедельная статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

USDCHF: под давлением после публикации индекса потребительских цен в Швейцарии

Продавать при пробое уровня 0,9606 с целью 0,9550. Стоп-лосс = 0,9656.

Причина торговой стратегии

Индекс потребительских цен Швейцарии в марте вырос на 0,3% (м/м) при прогнозе 0,2% (м/м). В годовом выражении показатель снизился до минус 0,9%, оказавшись лучше прогноза минус 1%. Росту инфляционных ожиданий и потребительской активности в Швейцарии способствует запуск программы QE в еврозоне.

GOLD: консолидация перед публикацией мартовских протоколов ФРС США

Покупать при пробое уровня 1223 с целью 1255. Стоп-лосс = 1200.

Причина торговой стратегии

18 марта ФРС США понизила прогноз по среднему уровню ставки по федеральным фондам до 0,625% на конец 2015 года. Сегодня в 18.00 GMT будут опубликованы протоколы мартовского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Вероятно, характер этих протоколов будет мягким и окажет давление на доллар США.