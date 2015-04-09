В скором времени доллар может снизиться до 50,5 рублей

Сегодняшнее укрепление рубля при падающих ценах на нефть, растущем на международном валютном рынке долларе США и низких ставках межбанковского кредитования в РФ объясняется сокращающейся премией за риск инвестирования в российские активы. Ее снижению способствуют не только Минские соглашения, но и заявления чиновников МЭР, ЦБ РФ и Минфина, которые укрепляют доверие к российской экономике.

Ажиотажный спрос, который в разы превышает предложение, на ОФЗ РФ, возможно, связан с действиями нерезидентов РФ, которые оценивают реальную их доходность выше американских аналогов. Однако это сигнализирует о скором снижении ключевой процентной ставки в РФ. В конце апреля участники рынка ждут от ЦБ РФ снижения ключевой ставки до 13%, что может оказать некоторое давление на рубль.

Поддержку рублю во 2 кв. 2015, как и в 1 кв. 2015 года, окажет положительное сальдо платежного баланса РФ. Несмотря на рост рубля, РФ в текущем квартале будет сокращать потребление все еще дорогого импорта. При ценах на нефть в районе 55-60 долл. за баррель крупнейшие российские экспортеры смогут погашать свои внешние долги из выручки без поддержки госбанков и ЦБ РФ.

На следующей неделе поддержку рублю окажет налоговый период. Вероятность снижения евро до 55 рублей и доллара США до 50,5 рублей остается очень высокой.