Валютный обзор на 09.04 от компании EXNESS

EURUSD: под давлением после публикации протоколов ФРС США

Продавать при пробое уровня 1,0715 с целью 1,0615. Стоп-лосс = 1,0765.

Причина торговой стратегии

Пара EUR/USD попала под давление после публикации мартовских протоколов ФРС США, которые, как и ожидалось, оказались «голубиными». То есть произошла фиксация коротких позиций по доллару США по факту выхода информации. Руководство ФРС разделилось во мнении по вопросу, оправданно ли повышение ставок в июне. ФРС США будет принимать решение в отношении денежно-кредитной политики в зависимости от поступающей экономической статистики по США.



GBPUSD: консолидация перед заседанием Банка Англии

Продавать при пробое уровня 1,4850 с целью 1,4802. Стоп-лосс = 1,4898.

Причина торговой стратегии

Новость о том, что Royal Dutch Shell собирается купить BG Group за 69,6 млрд долл. подтолкнула пару GBP/USD к уровню 1,4971. После публикации мартовских протоколов ФРС США произошла фиксация длинных позиций по фунту. Сегодня давление на фунт может оказать статистика по внешней торговле Великобритании. Со стороны Банка Англии участники рынка не ждут сюрпризов.



USDJPY: консолидация под уровнем сопротивления 120,43

Покупать при пробое уровня 120,43 с целью 121,00. Стоп-лосс = 119,90.

Причина торговой стратегии

Пара USDJPY пользуется популярностью у участников рынка, использующих стратегию carry trade. Сегодня Япония разместила 30-и летние облигации с доходностью 1,38%. В то же время аналогичные американские облигации торгуются с доходностью 2,52%. Вечером поддержку паре USD/JPY может оказать публикация еженедельного отчета по рынку труда в США.

Пара USDCAD тестирует уровень 1,2576

Покупать при пробое уровня 1,2576 с целью 1,2676. Стоп-лосс = 1,2526.

Причина торговой стратегии

Запасы нефти и нефтепродуктов в США на 3 апреля выросли на 10,9 млн баррелей, оказав давление на нефтяные фьючерсы. После публикации мартовских протоколов ФРС США рост пары USD/CAD усилился.

EURJPY: под давлением после публикации негативной макроэкономической статистики по Германии

Продавать при пробое уровня 129,05 с целью 128,40. Стоп-лосс = 129,55.

Причина торговой стратегии

Объем промышленного производства в Германии в феврале снизился на 0,3%(г/г) при ожидавшемся росте 0,6%(г/г). Сальдо по счету текущих операций в Германии в феврале составило 16,6 млрд евро, оказавшись хуже прогноза 17,5 млрд евро.

В краткосрочной перспективе пара USDCHF может протестировать уровень 0,9755

Покупать при пробое уровня 0,9707 с целью 0,9755. Стоп-лосс = 0,9660.

Причина торговой стратегии

В настоящее время участники рынка придерживаются мнения, что ФРС США повысит ставку по федеральным фондам в сентябре 2015 года. Однако швейцарский регулятор для поддержки своей экономики может снизить депозитную ставку до минус 1%.