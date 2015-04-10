Сейчас курс рубля близок к своей фундаментальной стоимости

7 апреля Э.Набиуллина заявила о том, что рубль недооценен на 10%. Основываясь на этом, можно прийти к выводу, что фундаментальная стоимость доллара США соответствует 51,37 рублям, а евро – 56,39 рублям. С позиции технического анализа, поймать «дно» по доллару США можно в диапазоне 48,5-50,5 рублей, а по евро – в диапазоне 52,25-55,00 рублей.

Несмотря на вероятную скорую коррекцию курса рубля, предпочтительно хранить на банковском депозите 75% сбережений в рублях и 25% - в долларах США. В долгосрочной перспективе (один - три года) цены на нефть могут вырасти до 70-80 долл. за баррель, а доллар США снизиться до 40-45 рублей.