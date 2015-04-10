Валютный обзор на 10.04 от компании EXNESS

EURUSD: под давлением на фоне снижения доходности европейских облигаций

Продавать при пробое уровня 1,0635 с целью 1,0550. Стоп-лосс = 1,0700.

Причина торговой стратегии

Несмотря на то, что вчера Греция выплатила МВФ 450 млн евро, единая европейская валюта продолжила снижение. Давление на евро оказывает снижение доходности европейских государственных облигаций на фоне проводимой программы покупок активов в еврозоне. Сейчас спрэд доходности между 10-ти летними государственными облигациями США и Германии составляет 178 п.п., а между аналогичными 30-ти летними – 196 п.п. в пользу США.

GBPUSD: консолидация перед публикацией объема промышленного производства в Великобритании

Продавать при пробое уровня 1,4687 с целью 1,4634. Стоп-лосс = 1,4737.

Причина торговой стратегии

Торговый баланс Великобритании в феврале снизился, составив минус 10,3 млрд фунтов при прогнозе минус 8,9 млрд фунтов. Снижение показателя, входящего в структуру ВВП Великобритании, оказывает давление на фунт. Сегодня поддержать британскую валюту может февральская статистика по объему промышленного производства в Великобритании.

USDJPY: рост после публикации еженедельного отчета по рынку труда в США

Покупать при пробое уровня 120,65 с целью 121,20. Стоп-лосс = 120,15.

Причина торговой стратегии

Доллар США продолжил укрепление на международном валютном рынке после публикации еженедельного отчета по рынку труда в США. За прошлую неделю число первичных обращений за пособием по безработице в США снизилось до многолетних минимумов, составив 281 тыс., и оказалось лучше прогноза 283 тыс. Статистика сигнализирует о вероятном снижении в апреле уровня безработицы в США.

USDCAD: рост перед публикацией статистики по рынку труда в Канаде

Покупать при пробое уровня 1,2627 с целью 1,2776. Стоп-лосс = 1,2570.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 12.30 GMT будет опубликована статистика по рынку труда в Канаде. В марте ожидается снижение занятости на 0,5 тыс. человек и рост уровня безработицы с 6,8% до 6,9%. Вероятно, данные окажут давление на луни.

EURJPY: под давлением после публикации объема промышленного производства во Франции

Продавать при пробое уровня 128,03 с целью 127,00. Стоп-лосс = 128,53.

Причина торговой стратегии

Объем промышленного производства во Франции в феврале не изменился, ожидалось снижение показателя на 0,1% (м/м). Между тем, объем производства в обрабатывающей промышленности в феврале составил минус 0,8% (г/г), оказавшись хуже прогноза минус 0,3% (г/г). Статистика по Франции, которая является второй по величине ВВП экономикой еврозоны, выглядит слабой и оказывает давление на евровые кросс-курсы.

В краткосрочной перспективе осси может протестировать уровень 0,7626 долл.

Продавать при пробое уровня 0,7669 с целью 0,7626. Стоп-лосс = 0,7710.

Причина торговой стратегии

Число ипотечных кредитов в Австралии в феврале выросло на 1,2%(м/м) при прогнозе +3,0%(м/м). Объем одобренных жилищных кредитов, связанных с инвестированием, в Австралии в феврале снизился на 3,4%(м/м). Статистика негативна для осси.