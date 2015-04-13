На этой неделе евро может обновить годовой минимум

Несмотря на сохраняющуюся неопределённость в отношении сроков повышения ключевой процентной ставки в США, мировая резервная валюта продолжает укрепляться к европейским коллегам. За прошлую неделю евро снизился на 3,6%, а фунт – на 1,9%. Давление на евро и фунт оказывает снижающаяся доходность государственных облигаций Германии и Великобритании. За последний месяц 10-ти летние немецкие бонды снизились до уровня 0,15%, а британские - до отметки 1,58%. На их фоне американские бонды с доходностью 1,95% выглядят предпочтительнее. Инвесторы продают евро из-за проводимой программы покупок активов в еврозоне, а фунт из-за неопределенности по поводу исхода парламентских выборов в Великобритании.

На этой неделе стоит обратить снимание на разнообразную макроэкономическую статистику по Китаю и США, заседания Банка Канады и ЕЦБ, данные по инфляции и уровню безработицы в Великобритании. В течение недели пара USD/CNY может протестировать уровень 6,22, пара USD/CAD – 1,25, евро – 1,047, фунт – 1,45.



Сергей Кочергин, аналитик компании EXNESS