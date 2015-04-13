Валютный обзор на 13.04 от компании EXNESS

EURUSD: консолидация над уровнем поддержки 1,0568

Продавать при пробое уровня 1,0568 с целью 1,0470. Стоп-лосс = 1,0620.

Причина торговой стратегии

Греческие проблемы и снижение доходности европейских государственных облигаций оказывают давление на евро. Сегодня стоит обратить внимание на публикацию объема промышленного производства в Италии. При пробое уровня 1,0568 евро может снизиться до уровня 1,0470.



В краткосрочной перспективе фунт может снизиться до уровня 1,45 долл.

Продавать при пробое уровня 1,4565 с целью 1,4500. Стоп-лосс = 1,4615.

Причина торговой стратегии

Усиление доллара в паре с евро и слабая статистика по внешней торговле и объему промышленного производства в Великобритании оказывают давление на фунт. При пробое уровня 1,4565 стоит рассмотреть открытие коротких позиций по фунту.



AUDUSD: под давлением на фоне снижения торгового баланса Китая

Продавать при пробое уровня 0,7580 с целью 0,7530. Стоп-лосс = 0,7630.

Причина торговой стратегии

Торговый баланс Китая в марте снизился с 60,6 млрд до 3,1 млрд юаней. Китайский импорт сократился на 12,7%(г/г), а экспорт – на 15%(г/г). Снижение торгового баланса, входящего в структуру ВВП Китая, окажет давление на юань и товарно-сырьевые валюты.



USDCAD: консолидация после публикации макроэкономической статистики по Канаде

Продавать при пробое уровня 1,2560 с целью 1,2510. Стоп-лосс = 1,2610.

Причина торговой стратегии

Число закладок новых домов в Канаде в марте выросло со 151 тыс. до 190 тыс. Уровень занятости в Канаде в марте вырос на 28,7 тысяч человек. Статистика позитивна для курса луни. Рост занятости снижает вероятность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в стране. На этой неделе поддержку луни окажут высокие цены на нефть марки WTI.



USDJPY: консолидация под уровнем сопротивления 120,65

Покупать при пробое уровня 120,65 с целью 121,20. Стоп-лосс = 120,15.

Причина торговой стратегии

Глава Банка Японии Курода отметил, что в ближайшем времени инфляция в Японии, вероятно, останется возле нулевой отметки, хотя экономика продолжит постепенно расти. Подобная риторика не предполагает дополнительного смягчения монетарной политики со стороны Банка Японии. С технической точки зрения, пробой уровня 120,65 йен послужит сигналом к открытию длинных позиций по доллару.



GOLD: консолидация под уровнем сопротивления 1210 долл.

Покупать при пробое уровня 1210 с целью 1223. Стоп-лосс = 1200.

Причина торговой стратегии

Цены на золото продолжают консолидироваться вблизи уровня 1200 долл. за тройскую унцию. Поддержку им оказывает нахождение доходности американских 10-ти летних государственных облигаций ниже отметки 2%. С технической точки зрения, при пробое уровня 1210 долл. стоит рассмотреть открытие длинных позиций по золоту.