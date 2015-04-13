В апреле доллар может снизиться ниже 50 рублей

Несмотря на предпринятую ЦБ РФ попытку остановить укрепление российской валюты, рубль продолжает пользоваться спросом со стороны резидентов и нерезидентов РФ из-за роста цен на нефть марки BRENT выше 60 долл. за баррель и игры carry trade, связанной с покупкой дорогих рублей за дешевые доллары.

Если ЦБ РФ хочет приостановить укрепление рубля, ему следует предоставлять рублевую ликвидность в больших объемах и по более низким процентным ставкам, а долларовую ликвидность - в меньших объемах и по более высоким процентным ставкам.

Для бюджета РФ, который сверстан исходя из стоимости российской валюты в 61 рубль за доллар и цен на нефть в 50 долл. за баррель, ситуация, когда доллар стоит 50 рублей, а цены на нефть - 61 доллар за баррель, является приемлемой. При ожидаемом участниками рынка росте цен на нефть марки BRENT до 62,7 долл. за баррель, доллар США может снизиться до 48,65 рублей.



Сергей Кочергин, аналитик компании EXNESS