Валютный обзор на 14.04 от компании EXNESS

EURUSD: консолидация над уровнем поддержки 1,052

Продавать при пробое уровня 1,0520 с целью 1,0470. Стоп-лосс = 1,0570.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 9.00 GMT будет опубликован объем промышленного производства в еврозоне. После январского снижения на 0,1%(м/м) в феврале показатель может вырасти на 0,3%(м/м). Однако в последнее время евро игнорировал сильную макроэкономическую статистику и отыгрывал слабые данные по еврозоне. Слабым звеном остается греческая экономика. Греческие облигации распродаются институциональными инвесторами. Сейчас доходность по 10-ти летним греческим облигациям составляет 11,66% и приближается к апрельским максимумам в районе отметки 11,9%.



GBPUSD: под давлением перед публикацией инфляционной статистики по Великобритании

Продавать при пробое уровня 1,4630 с целью 1,4565. Стоп-лосс = 1,4680.

Причина торговой стратегии

Сегодня днем будет опубликована инфляционная статистика по Великобритании. Ожидается, что в марте индекс потребительских цен Великобритании составит 0%(г/г), а индекс цен на дома вырастет с 8,4% (г/г) до 8,7% (г/г). Вероятно, статистика окажет незначительную поддержку фунту. Если мартовские данные по розничным продажам в США окажутся лучше ожиданий, фунт может повторно протестировать минимум 1,4565.



На этой неделе осси может обновить минимум 2015 года

Продавать при пробое уровня 0,7530 с целью 0,7450. Стоп-лосс = 0,7590.

Причина торговой стратегии

Индекс настроений в деловых кругах Австралии от NAB в марте вырос с 0 п. до 3 п. Данные сигнализируют о росте деловой активности в стране. Между тем, в преддверии завтрашних данных по Китаю положение товарно-сырьевых валют выглядит неустойчивым.

USDCHF: под давлением на фоне роста франка

Продавать при пробое уровня 0,9753 с целью 0,9673. Стоп-лосс = 0,9810.

Причина торговой стратегии

Рост франка в паре с евро оказывает давление на пару USDCHF. Опасения в отношении возможного выхода Греции из еврозоны заставляют инвесторов покупать защитный франк, который с января потерял привязку к евро. Несмотря на отрицательную доходность в минус 0,1%, спрос на 10-ти летние швейцарские государственные облигации остается высоким и оказывает поддержку франку.



USDJPY: под давлением после заявления советника премьер-министра Японии

Продавать при пробое уровня 119,63 с целью 118,80. Стоп-лосс = 120,15.

Причина торговой стратегии

Советник премьер министра Японии Коичи Хамада заявил, что йена стоит достаточно дешево. Он считает, что отметка 105,00 является наиболее подходящей для пары USD/JPY. Если сегодняшние данные по розничным продажам в США окажутся хуже ожиданий, падение пары продолжится.



Пара EURJPY обновила минимум 2015 года

Продавать при пробое уровня 126,00 с целью 124,80. Стоп-лосс = 126,80.

Причина торговой стратегии

Падение евро и рост йены на международном валютном рынке оказывают двойное давление на кросс-курс EUR/JPY. Евро снижается на фоне опасений, связанных с возможным объявлением в мае дефолта Грецией. Однако греческие власти отрицают такое развитие событий. Йена укрепляется на фоне словесной интервенции советника премьер министра Японии, заявившего о нежелательности дальнейшего ослабления йены.

Сергей Кочергин, аналитик компании EXNESS