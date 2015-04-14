Налоговый период в РФ поддержит рубль

Итоги вчерашних аукционов валютного РЕПО продемонстрировали сохранение высокого спроса банковского сектора на валюту, несмотря на удорожание валютной ликвидности в РФ.

Сегодня ЦБ РФ в ходе аукциона рублевого РЕПО предоставит свои младшим коллегам на 0,42 трлн рублей больше, чем на прошлой неделе. Налоговый период будет способствовать сохранению высоких ставок межбанковского кредитования в РФ. Вчера ставка mosprime (o/n) выросла до уровня 14,5%.

Ожидать, что ЦБ РФ будет проводить интервенцию, связанную с покупкой валюты на Московской бирже, не приходится. С 10 ноября 2014 года российский регулятор таргетирует инфляцию, а не валютный курс. ЦБ РФ заинтересован в крепком рубле и низкой инфляции, а бюджет РФ – в стоимости барреля на уровне 3050 рублей.

Текущий рост доллара на международном валютном рынке связан больше не с его силой, а со слабостью евро. Если мартовская статистика по розничным продажам в США окажется хуже ожиданий, доллар США продолжит снижение к рублю. В краткосрочной перспективе пара USD/RUB будет консолидироваться в диапазоне 51-52 рубля.