В течение дня доллар США может снизиться ниже 50 рублей

Сегодня российскую валюту поддержат растущие цены на нефть и ставки межбанковского кредитования в РФ.

Цены на нефть марки BRENT пробили уровень в 60 долл. и устремились к локальному сопротивлению 62,7 долл. за баррель. Снижение за год почти на 50% количества буровых установок в США сигнализирует о вероятном сокращении производства нефти в США уже во втором квартале 2015 года. К концу этого года цены на нефть марки BRENT могут повыситься до 70 долларов за баррель, а доллар США - снизиться ниже 45 рублей.

Налоговый период способствует повышенному спросу на рублевую ликвидность, о чем свидетельствует рост однодневной ставки межбанковского кредитования в РФ до 14,73% годовых. 15 апреля российские компании будут вынуждены покупать рубль для уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды РФ. Кроме того, в среду дополнительную поддержку рублю может оказать повышенный спрос нерезидентов и резидентов РФ на размещаемые Минфином ОФЗ.

Сегодня все внимание участников рынка будет приковано к выступлению главы ЕЦБ М.Драги, который, вероятно, заявит об улучшении макроэкономической обстановки в еврозоне на фоне проводимой в регионе программы покупок облигаций. Сегодняшнее снижение доходности по греческим облигациям отражает рост спроса на рискованные активы в Европе.

Как и вчера, доллар США может оказаться под давлением после публикации макроэкономической статистики по США. В марте ожидается снижение объема промышленного производства в США на 0,3%(м/м). Вероятность повышения ФРС США ключевой процентной ставки в июне 2015 года становится все меньше и меньше.

В течение дня доллар США может снизиться ниже 50 рублей.



15.04.2015