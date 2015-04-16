Валютный обзор на 16.04 от компании EXNESS

EURUSD: рост после выступления М.Драги

Покупать при пробое уровня 1,0740 с целью 1,0815. Стоп-лосс = 1,0690.

Причина торговой стратегии

Заявление М.Драги о том, что программа QE в еврозоне будет проводиться до сентября 2016 года ( то есть объемом более 1 трлн евро) или до достижения устойчивого роста инфляции (в 2% годовых) оказывает поддержку рискованным активам, в том числе самому евро. Между тем, мартовское снижение на 0,6% (м/м) объема промышленного производства в США оказывает давление на мировую резервную валюту.

USDJPY: коррекция от уровня поддержки 118,78

Продавать при пробое уровня 118,78 с целью 118,33. Стоп-лосс = 119,20.

Причина торговой стратегии

Слабость доллара США в паре с евро и публикация негативной статистики по объему промышленного производства в США оказывают давление на пару USD/JPY. Сегодня стоит обратить внимание на публикацию еженедельного отчета по рынку труда и на данные по строительному сектору США.



AUDUSD: рост на фоне снижения уровня безработицы в Австралии

Покупать при пробое уровня 0,7782 с целью 0,7913. Стоп-лосс = 0,7710.

Причина торговой стратегии

Осси вырос после публикации сильной статистики по рынку труда в Австралии. В марте уровень безработицы в стране снизился с 6,2% до 6,1%, а занятость выросла на 37,7 тыс. человек. В краткосрочной перспективе пара AUD/USD может вырасти до уровня 0,7913.

USDCAD: под давлением после заседания Банка Канады

Продавать при пробое уровня 1,2245 с целью 1,2113. Стоп-лосс = 1,2320.

Причина торговой стратегии

Банк Канады сохранил ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 0,75%. Регулятор пересмотрел прогноз по ВВП на 2015 год с 2,1% до 1,9%, повысив его на 2016 год с 2,4% до 2,5%. Низкие цены на нефть в краткосрочной перспективе будут оказывать давление на деловую активность. Между тем, со второго квартала 2015 года темпы роста ВВП Канады будут постепенно расти. По мнению регулятора, дополнительного смягчения монетарной политики не требуется.

EURJPY: консолидация в диапазоне 126,00-127,45

Покупать при пробое уровня 127,45 с целью 128,38. Стоп-лосс = 126,90.

Причина торговой стратегии

Пара EUR/JPY не смогла пробить верхнюю границу диапазона 126-127,45 из-за коррекции пары EUR/USD от уровня сопротивления 1,0740. Между тем, вчерашнее заявление М.Драги позволяет надеяться на рост евровых кросс-курсов. Глава ЕЦБ считает, что программа QE в еврозоне приносит первые положительные плоды.



GOLD: консолидация под уровнем сопротивления 1209 долл.

Покупать при пробое уровня 1209 с целью 1223. Стоп-лосс = 1195.

Причина торговой стратегии

Слабая статистика по розничным продажам и объему промышленного производства в США оказывает давление на доллар США. Сейчас себестоимость добычи одной тройской унции золота составляет около 1200 долларов. Этот уровень выступает в качестве сильной поддержки для золота.