В краткосрочной перспективе доллар США может снизиться до 48,65 рублей

Высокий спрос на ОФЗ, превысивший предложение (Минфина) в 2-3 раза, связан с их высокой доходностью, а также с ожиданиями снижения ключевой процентной ставки в РФ. Участники рынка предполагают, что 30 апреля ЦБ РФ снизит ключевую ставку на 1-2 процентных пункта. Это, по нашим оценкам, повлечет ослабление российской валюты примерно на 1-2 рубля к бивалютной корзине. Однако за два недели до заседания регулятора высокие цены на нефть марки BRENT могут помочь российской валюте укрепиться до 48 рубля за доллар США и до 51 рубля за евро.

Заявление М.Драги о том, что программа QE в еврозоне будет проводиться до сентября 2016 года ( то есть объемом более 1 трлн евро) или до достижения устойчивого роста инфляции (в 2% годовых) оказывает поддержку рискованным активам. Мартовское снижение на 0,6% (м/м) объема промышленного производства в США не дает мировой резервной валюте шанса на коррекцию к рублю. В ближайшее время доллар США рискует снизиться до 48,65 рублей, а евро до 52,2 рублей.