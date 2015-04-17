Валютный обзор на 17.04 от компании EXNESS

EURUSD: консолидация под уровнем сопротивления 1,0815

Покупать при пробое уровня 1,0815 с целью 1,0885. Стоп-лосс = 1,0750.

Причина торговой стратегии

По данным Financial Times, правительство Греции в неофициальном порядке обращалось к МВФ с просьбой перенести сроки частичного погашения задолженности, однако ответ был отрицательным. 1 мая Греция должна выплатить МВФ 195,1 млн евро. Доходность 10-ти летних государственных облигаций Греции обновила 2-х летний максимум, достигнув 12,67%. Между тем, на фоне слабости доллара США сегодня евро может протестировать уровень 1,0885.



GBPUSD: рост перед публикацией уровня безработицы в Великобритании

Покупать при пробое уровня 1,4980 с целью 1,5050. Стоп-лосс = 1,4930.

Причина торговой стратегии

Британская валюта, обновившая в начале недели годовой минимум, сегодня может попытаться закрепиться выше стратегической отметки 1,5. Негативная макроэкономическая статистика по США (по розничным продажам, объему промышленного производства, числу заявок на получение пособия по безработице, строительному сектору) оказывает давление на мировую резервную валюту. Ожидаемое в феврале снижение с 5,7% до 5,6% уровня безработицы в Великобритании, вероятно, подтолкнет пару GBP/USD к уровню 1,5050.



USDJPY: консолидация выше уровня поддержки 118,78

Продавать при пробое уровня 118,78 с целью 118,33. Стоп-лосс = 119,20.

Причина торговой стратегии

Индекс потребительского доверия в Японии в марте вырос с 40,7 п. до 41,7 п., сигнализируя о вероятном росте потребительских расходов в стране. Данные позитивны для йены. Кроме того, слабая макроэкономическая статистика по США не позволяет доллару развить коррекцию против йены.



USDCAD: под давлением на фоне роста цен на нефть

Продавать при пробое уровня 1,2140 с целью 1,2000. Стоп-лосс = 1,2200.

Причина торговой стратегии

Сегодня будут опубликованы данные по розничным продажам и инфляции в Канаде. Полагаем, статистика не окажет существенного воздействия на луни. Высокие цены на нефть марки WTI (57 долларов за баррель) подталкивают пару USD/CAD к уровню 1,2.



EURJPY: рост перед публикацией потребительской инфляции в еврозоне

Покупать при пробое уровня 128,38 с целью 129,30. Стоп-лосс = 127,80.

Причина торговой стратегии

Сегодня будет опубликована финальная оценка индекса потребительских цен в еврозоне. В марте ожидается рост показателя с минус 0,3%(г/г) до минус 0,1%(г/г). Проводимая ЕЦБ программа QE в еврозоне будет способствовать росту потребительских и инвестиционных расходов в европейском регионе.



В краткосрочной перспективе пара USDCHF может снизиться до уровня 0,9480

Продавать при пробое уровня 0,9538 с целью 0,9480. Стоп-лосс = 0,9590.

Причина торговой стратегии

С начала этой недели доходность 10-ти летних государственных облигаций США снизилась с 1,93% до 1,86% и оказала давление на мировую резервную валюту. В то же время спрос на швейцарскую валюту растет на фоне опасений в отношении греческой экономики.