Э.Набиуллина приостановила рост рубля

Вчера Э.Набиуллина заявила, что рубль достиг своего равновесного значения. Словесная интервенция привела к сегодняшнему ослаблению рубля. Между тем, высокие цены на нефть марки BRENT и падение индекса доллара примерно на 2,5% с начала этой недели позволяют надеяться на дальнейшее укрепление российской валюты.

Участники рынка ожидают скорого снижения производства нефти в США и увеличения мирового спроса на черное золото на фоне постепенного восстановления мировой экономики. Закрепление цен на нефть марки BRENT выше 63 долл. может спровоцировать их рост к отметке 68,8 долл. за баррель. На этой неделе валюты стран экспортёров нефти – российский рубль, канадский доллар и норвежская крона заметно укрепились к доллару США.

Негативная макроэкономическая статистика по США (по розничным продажам, объему промышленного производства, числу заявок на получение пособия по безработице, строительному сектору) оказывает давление на мировую резервную валюту, которая снижается к евро, несмотря на рост доходности 10-ти летних государственных облигаций Греции выше 2-х летнего максимума.

В четверг В. Путин оказал косвенную поддержку рублю, заявив о возможности восстановления российской экономики быстрее, чем за два года, о чем ранее говорили МЭР и Минфин. На следующей неделе высокие ставки межбанковского кредитования в РФ на фоне продолжающегося налогового периода могут вывести пару USD/RUB в диапазон 48-50 рублей.