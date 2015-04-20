На этой неделе доллар может снизиться до 118 йен

По итогам прошлой недели индекс доллара потерял примерно 2,5% на фоне публикации негативной макроэкономической статистики по США. В марте годовые темпы роста инфляции в США снизились до минус 0,1%, объема промышленного производства – до 2,1%, объема строительства новых домов – до минус 2,5%. 24 апреля стоит обратить внимание на статистику по объему заказов на товары длительного пользования в США.

Если на этой неделе подтвердится тенденция роста индексов деловой активности в производственном секторе и сфере услуг еврозоны, пара EUR/USD может вырасти до уровня 1,1.

22 апреля поддержку йене могут оказать мартовские данные по внешней торговле Японии. Ожидаемое сокращение дефицита торгового баланса Японии способно укрепить йену до 118 йен за доллар США.

23 апреля поддержку фунту может оказать статистика по розничным продажам в Великобритании. В течение недели фунт может вырасти до уровня 1,515.

Канадский доллар, поддержанный высокими ценами на нефть, на этой неделе может укрепиться до уровня 1,2 канадских доллара за доллар США.