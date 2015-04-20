Валютный обзор на 20.04 от компании EXNESS

EURUSD: коррекция от уровня сопротивления 1,0815

Покупать при пробое уровня 1,0815 с целью 1,0885. Стоп-лосс = 1,0750.

Причина торговой стратегии

Валютная пара EUR/USD незначительно снижается на фоне опасений относительно наступления дефолта в Греции. Если в апреле МВФ и ЕС не согласятся на реструктуризацию греческих долгов, единая европейская валюта может обновить минимум 2015 года. С технической точки зрения, пробой парой EUR/USD уровня сопротивления 1,0815 послужит сигналом к открытию длинных позиций.



AUDUSD: рост на фоне снижения нормы резервирования в Китае

Покупать при пробое уровня 0,7824 с целью 0,7913. Стоп-лосс = 0,7770.

Причина торговой стратегии

В минувшие выходные Народный банк Китая сократил требования к банковским резервам на 1%. Благодаря смягчению денежно-кредитной политики банковская система Китая получит порядка 1,2 трлн юаней. Во 2 кв. 2015 года следует ожидать роста темпов кредитования в стране. Новость позитивна для товарно-сырьевых валют, в том числе и осси.



NZDUSD: консолидация после публикации индекса потребительских цен в Новой Зеландии

Покупать при пробое уровня 0,7740 с целью 0,7862. Стоп-лосс = 0,7690.

Причина торговой стратегии

Индекс потребительских цен в Новой Зеландии в 1 кв. 2015 года вырос на 0,1%(г/г) при прогнозе 0,2%(г/г), предыдущее значение 0,8%(г/г). Инфляционное давление в стране остается низким на фоне снижения цен на нефть. Киви игнорирует слабую макроэкономическую статистику, акцентируя внимание на смягчении денежно-кредитной политики в Китае.

USDCAD: под давлением на фоне роста цен на нефть

Продавать при пробое уровня 1,2170 с целью 1,2089. Стоп-лосс = 1,2220.

Причина торговой стратегии

По данным компании Baker Hughes, число буровых установок в США за неделю, завершившуюся 17 апреля, уменьшилось на 3,44%, — до 954 единиц. Новости оказывают поддержку ценам на черное золото и товарно-сырьевым валютам. Сейчас марка WTI торгуется чуть ниже 58 долл. за баррель.



USDJPY: консолидация выше уровня поддержки 118,54

Продавать при пробое уровня 118,54 с целью 118,00. Стоп-лосс = 119,00.

Причина торговой стратегии

Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии в феврале вырос на 0,3%(м/м), оказавшись лучше прогноза минус 0,6%(м/м). Улучшающаяся макроэкономическая обстановка в Японии способствует росту транзакционного спроса на йену.



USDCHF: под давлением на фоне роста франка

Продавать при пробое уровня 0,9492 с целью 0,9440. Стоп-лосс = 0,9540.

Причина торговой стратегии

Рост франка в паре с евро оказывает давление на пару USD/CHF. Инвесторы покупают защитный франк из-за возможного дефолта греческой экономики. При пробое уровня 0,9492 стоит рассмотреть открытие коротких позиций по паре USD/CHF.