Равновесное состояние рубля определят цены на нефть

Закрепление цен на нефть марки BRENT выше 63 долларов за баррель позволяет рублю чувствовать себя уверенно на международном валютном рынке. На этой неделе пара USD/RUB будет консолидироваться в широком диапазоне 49,5-52,5. Пятничное ослабление российской валюты мы связываем с заявлениями глав ЦБ РФ и МЭР о достижении рублем своего равновесного значения (в 50 рублей за доллар).

По мнению замминистра финансов РФ Максима Орешкина, во втором квартале 2015 года темпы роста ВВП РФ по отношению к 1 кв. 2015 года будут нулевыми, а в третьем квартале по отношению ко второму – положительными. Несмотря на возможное переписывание в апреле инфляцией своего годового максимума, все ждут ее скорого снижения из-за резкого укрепления рубля в 1 кв. 2015 года. Стабилизация макроэкономической обстановки в РФ вызовет рост транзакционного спроса на рубль.

В ближайшие недели особое внимание стоит уделить статистике по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которая публикуется по средам. В случае их снижения, цены на нефть продолжат расти, а рубль будет находить все новые и новые равновесные состояния. При 70 долларах за баррель по марке BRENT российская валюта может укрепиться до 45 рублей за доллар США.