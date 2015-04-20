Закрепление цен на нефть марки BRENT выше 63 долларов за баррель позволяет рублю чувствовать себя уверенно на международном валютном рынке. На этой неделе пара USD/RUB будет консолидироваться в широком диапазоне 49,5-52,5. Пятничное ослабление российской валюты мы связываем с заявлениями глав ЦБ РФ и МЭР о достижении рублем своего равновесного значения (в 50 рублей за доллар).
По мнению замминистра финансов РФ Максима Орешкина, во втором квартале 2015 года темпы роста ВВП РФ по отношению к 1 кв. 2015 года будут нулевыми, а в третьем квартале по отношению ко второму – положительными. Несмотря на возможное переписывание в апреле инфляцией своего годового максимума, все ждут ее скорого снижения из-за резкого укрепления рубля в 1 кв. 2015 года. Стабилизация макроэкономической обстановки в РФ вызовет рост транзакционного спроса на рубль.
В ближайшие недели особое внимание стоит уделить статистике по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которая публикуется по средам. В случае их снижения, цены на нефть продолжат расти, а рубль будет находить все новые и новые равновесные состояния. При 70 долларах за баррель по марке BRENT российская валюта может укрепиться до 45 рублей за доллар США.
Комментарии 0