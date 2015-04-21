Валютный обзор на 21.04 от компании EXNESS

Евро возобновил снижение после роста на прошлой неделе

Продавать при пробое уровня 1,0700 с целью 1,0625. Стоп-лосс = 1,0750.

Причина торговой стратегии

В минувшие выходные М.Драги заявил о том, что «открывать короткие позиции по евро не имеет смысла». Однако хедж фонды, допускающие дефолт Греции, настойчиво распродают европейские активы и в первую очередь греческие государственные облигации. Сегодня поддержку евро может оказать публикация индекса настроений в деловых кругах еврозоны от ZEW.



AUDUSD: под давлением после публикации протоколов РБА

Продавать при пробое уровня 0,7680 с целью 0,7550. Стоп-лосс = 0,7730.

Причина торговой стратегии

Апрельские протоколы РБА подтвердили готовность регулятора идти на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики в стране. РБА ожидает дальнейшего снижения курса осси. Об этом же вчера говорил и глава РБА Гленн Стивенс. Заметим, что в начале апреля пара AUD/USD вплотную приближалась к отметке 0,75, которая, по мнению главы РБА, является желательной для нормального функционирования национальной экономики. Тем не менее, на фоне существенного смягчения монетарной политики в Китае в среднесрочной перспективе колебания пары AUD/USD видимо будут проходить в диапазоне 0,75-0,80.



USDJPY: рост после смягчения монетарной политики в Китае

Покупать при пробое уровня 119,53 с целью 120,65. Стоп-лосс = 119,00.

Причина торговой стратегии

Снижение нормы резервирования в Китае увеличило аппетит к риску на мировых финансовых рынках. Институциональные инвесторы стали покупать акции и сырье. Сегодня индекс Nikkei 225 вырос на 1,4%, а йена, используемая в сделках carry trade, существенно снизилась к доллару США.

Пара USDCAD может вернуться к уровню 1,2353

Покупать при пробое уровня 1,2272 с целью 1,2353. Стоп-лосс = 1,2220.

Причина торговой стратегии

Возможная коррекция цен на нефть марки WTI к уровню 55 долл. за баррель поспособствует возвращению пары USD/CAD к отметке 1,2353. Рост спроса на мировую резервную валюту усиливается по мере снижения стоимости греческих облигаций.



GBPUSD: под давлением на фоне усиления доллара США

Продавать при пробое уровня 1,4855 с целью 1,4750. Стоп-лосс = 1,4910.

Причина торговой стратегии

Сегодня не ожидается выхода значимой макроэкономической статистики по Великобритании. На фоне усиления доллара в паре с евро пара GBP/USD будет находиться под давлением. Кроме того, приближающиеся парламентские выборы в Великобритании усиливают неопределенность в отношении перспектив развития национальной экономики.



EURJPY: под давлением на фоне снижения евро

Продавать при пробое уровня 127,42 с целью 126,09. Стоп-лосс = 128,00.

Причина торговой стратегии

Постепенное скатывание евро к минимуму 2015 года крайне негативно отражается на евровых кросс-курсах. Паре EUR/JPY не помогает сегодняшнее ослабление йены на международном валютном рынке. Стратегии carry trade в этой паре не работают из-за резкого снижения доходности европейских облигаций.