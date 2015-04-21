ЦБ РФ не играет против рубля

Решение ЦБ РФ увеличить стоимость валютного кредитования для банковского сектора РФ на 50-75 процентных пунктов оказало существенную поддержку доллару США и евро и в значительной степени поменяло ситуацию на внутреннем валютном рынке. Регулятор задействовал сильные меры, предотвращающие чрезмерное укрепление рубля, на фоне недостаточной эффективности словесных интервенций Э.Набиуллиной и А.Улюкаева о достижении рублем равновесного значения.

Однако регулятор объясняет свое решение необходимостью сблизить ставки валютного кредитования в РФ и за рубежом. Вероятно, в ближайшие месяцы российские банки, а также нефтегазовые и металлургические компаний РФ, которые не попали под западные санкции, будут искать возможности для привлечения финансовых ресурсов за рубежом. С ноября 2014 года российский регулятор не играет против рубля, он таргетирует инфляцию. ЦБ РФ заинтересован в крепком рубле и низкой инфляции. Оба фактора не противоречат друг другу. Из заявления Э.Набиуллиной, сделанной в конце прошлой недели, можно сделать вывод, что равновесное состояние рубля будет динамичным. Это естествественно в условиях его свободного плавания.

Если цены на нефть марки BRENT снизятся до 60 долл. за баррель, а евро вновь приблизится к минимуму 2015 года, доллар США может вырасти до 55,85 рубля, а евро – до 58,8 рубля.