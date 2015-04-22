Валютный обзор на 22.04 от компании EXNESS

USDCAD: консолидация ниже уровня сопротивления 1,2303

Покупать при пробое уровня 1,2303 с целью 1,2353. Стоп-лосс = 1,2253.

Причина торговой стратегии

Прекращение военной операции в Йемене снизило геополитическую премию в ценах на черное золото. Нефть марки WTI снижается к уровню 55 долл., оказывая давление на луни. В краткосрочной перспективе пара USD/CAD может протестировать нижнюю границу диапазона 1,2353-1,2820.



AUDUSD: рост после публикации индекса потребительских цен в Австралии

Покупать при пробое уровня 0,7777 с целью 0,7843. Стоп-лосс = 0,7727.

Причина торговой стратегии

Индекс потребительских цен Австралии в 1 кв. 2015 года вырос на 0,2%(кв/кв) при прогнозе 0,1%(кв/кв). В годовом выражении инфляция в стране снизилась с 1,7% до 1,3%, как и ожидалось. Стабилизация инфляционного давления уменьшила вероятность майского снижения ключевой процентной ставки со стороны РБА.



USDJPY: под давлением на фоне роста торгового баланса Японии

Продавать при пробое уровня 119,44 с целью 119,03. Стоп-лосс = 119,84.

Причина торговой стратегии

Положительное сальдо внешней торговли Японии в марте составило 229,3 млрд йен при прогнозе 47,9 млрд йен. В частности, экспорт из Японии в США в марте вырос на 21,3% (г/г). Поддержку чистому экспорту оказало ослабление национальной валюты и снижение цен на нефть, которую импортирует Япония.



EURUSD: консолидация под уровнем сопротивления 1,0782

Покупать при пробое уровня 1,0782 с целью 1,0851. Стоп-лосс = 1,0720.

Причина торговой стратегии

За последний месяц доходность греческих 10-ти летних облигаций выросла с 11,6% до 13,6%. Курс евро за это период снизился примерно с 1,0820 до 1,0760. Евро держится уверенно на фоне улучшающейся макроэкономической обстановки в еврозоне и низкой вероятности повышения ключевой процентной ставки в США в июне 2015 года. В течение дня стоит обратить внимание на данные по розничным продажам в Италии и на индекс потребительского доверия в еврозоне.



GBPUSD: консолидация под уровнем сопротивления 1,4972

Покупать при пробое уровня 1,4972 с целью 1,5050. Стоп-лосс = 1,4922.

Причина торговой стратегии

Сегодня будут опубликованы протоколы апрельского заседания Банка Англии. Вероятно, все члены Комитета по монетарной политике Банка Англии единогласно проголосовали за сохранение ключевой процентной ставки и объема программы покупок активов без изменений. На фоне некоторой слабости доллара США пара GBP/USD может вырасти до уровня 1,505.



USDCHF: консолидация в диапазоне 0,9492-0,9622

Покупать при пробое уровня 0,9622 с целью 0,9710. Стоп-лосс = 0,9560.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 14.00 GMT будет опубликована статистика по продажам домов на вторичном рынке недвижимости в США. Ожидаемый в марте рост показателя с 4,88 млн до 5,04 млн домов может оказать поддержку доллару США. С технической точки зрения, открывать длинные позиции в паре USD/CHF стоит выше уровня сопротивления 0,9622.