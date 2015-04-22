Волатильность рубля уменьшилась – пора заняться реальной экономикой

Прекращение военной операции в Йемене снизило геополитическую премию в ценах на черное золото. Нефть марки BRENT в ближайшее время может скорректироваться к 60 долларам за баррель, а доллар США повыситься выше 54 рублей. По словам К.Юдаевой, рубль отыграл 30% повышение цен на нефть с минимумов 2015. По ее мнению, в ближайшее время волатильность рубля (к иностранным валютам) снизится. Мы разделяем ее точку зрения, связанную с вероятным уменьшением колебаний рубля. В то же время, при выходе цен на нефть в диапазон 65-70 долларов за баррель, доллар США может снизиться до уровней 45-50 рублей.

Если предположить, что значительную часть геополитических рисков, связанных с украинским кризисом, рубль уже отыграл, в ближайшее время на его стоимость повлияют действия ЦБ РФ.

На фоне запущенного Банком России цикла снижения ключевой процентной ставки в РФ эффективность стратегии carry trade будет постепенно уменьшаться. Это создаст предпосылки к возвращению финансовых ресурсов с валютного рынка в реальной сектор экономики РФ. В этом году особое внимание правительство РФ уделит сельскому хозяйству и промышленному сектору.