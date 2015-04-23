Валютный обзор на 23.04 от компании EXNESS

EURUSD: консолидация в диапазоне 1,07-1,08

Покупать при пробое уровня 1,0800 с целью 1,0850. Стоп-лосс = 1,0750.

Причина торговой стратегии

22 апреля ЕЦБ увеличил финансирование греческих банков в рамках программы экстренного предоставления ликвидности (Emergency Liquidity Assistance, ELA) с 74 млрд до 75,5 млрд евро. И вчера Бенуа Кёре заявил о том, что вопроса о выходе Греции из состава еврозоны не стоит. Новости оказали поддержку евро, который в моменте протестировал уровень 1,08. Сегодня поддержать евро могут данные по индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг еврозоны.



GBPUSD: консолидация перед публикацией объема розничных продаж в Великобритании

Покупать при пробое уровня 1,5080 с целью 1,5160. Стоп-лосс = 1,5020.

Причина торговой стратегии

Сегодня будут опубликованы данные по розничным продажам в Великобритании. Если в марте продажи вырастут более чем на 0,4%(м/м), пара GBP/USD может преодолеть уровень сопротивления 1,5080.



USDCHF: рост после заявления Швейцарского национального банка

Покупать при пробое уровня 0,9710 с целью 0,9836. Стоп-лосс = 0,9650.

Причина торговой стратегии

Вчера Швейцарский национальный банк объявил о сокращении с 1 мая списка счетов, на которые не распространяется начисление отрицательной процентной ставки. Сейчас эта ставка составляет минус 0,75%. Новость вызвала распродажи швейцарской валюты.

Осси скатывается к поддержке 0,7681

Покупать при отбое от уровня 0,7681 с целью 0,7843. Стоп-лосс = 0,7620.

Причина торговой стратегии

Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC в апреле снизился с 49,6 п. до 49,2 п. Данные сигнализируют о продолжающемся замедлении экономики Китая. Полагаем, недавно принятые меры по смягчению монетарной политики в крупнейшей азиатской экономике дадут положительный эффект во 2 кв. 2015 года. В краткосрочной перспективе осси будет находиться под давлением после публикации статистики по Китаю.



USDJPY: консолидация под уровнем сопротивления 120,08

Покупать при пробое уровня 120,08 с целью 120,84. Стоп-лосс = 119,50.

Причина торговой стратегии

Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе Японии в апреле снизился с 50,3 п. до 49,7 п., оказавшись хуже прогноза 50,8 п. И сегодня представитель Либерально-демократической партии Японии Ямамото заявил о том, что Банку Японии необходимо увеличить объем покупок активов на 10 трлн иен на заседании 30 апреля.



Цены на золото приближаются к поддержке 1178 долл.

Покупать при отбое от уровня 1178 с целью 1222. Стоп-лосс = 1150.

Причина торговой стратегии

Цены на золото приближаются к нижней границе диапазона 1178-1222 долл., отыгрывая замедление экономической активности в Китае и рост доходности 10-ти летних государственных облигаций США к отметке 1,96%. При тестировании уровня 1178 долл. стоит рассмотреть открытие длинных позиций по драгоценному металлу.