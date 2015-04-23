В краткосрочной перспективе доллар продолжит консолидацию в диапазоне 50-55 рублей

Несмотря на рост запасов нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю на 5,3 млн баррелей, цены на нефть марки BRENT удержались выше уровня в 62 доллара за баррель. При таких ценах нефтегазовые компании РФ и стран ОПЕК продолжат добывать нефть в прежнем объеме, а их американские коллеги рано или поздно будут вынуждены сократить производство черного золота.

Высокие цены на нефть и ожидания скорого снижения процентных ставок в РФ поддерживают рост спроса на ОФЗ РФ, оказывая поддержку рублю. Вчера Минфин успешно разместил ОФЗ на общую сумму в 25 млрд рублей с датами погашения в 2017 и 2019 годах по средневзвешенным процентным ставкам в 12,61% и 11,72%. Учитывая, что ставки кредитования в валюте для российского банковского сектора в РФ и за рубежом практически сравнялись, ожидать дальнейшего их роста в РФ не приходится. Конечно, если ФРС США повысит ставку по федеральным фондам с 0%-0,25% до 0,25%-0,50% или ЕЦБ повысит ключевую ставку с 0,05% до 0,15%, ЦБ РФ будет вынужден вновь поднять ставки кредитования в валюте. Однако участники рынка ожидают, что американский регулятор это сделает не ранее сентября 2015 года, а европейский – видимо не ранее конца 2016 года. По мнению А.Улюкаева, среднегодовой курс доллара к 2018 году составит 52 рубля. К этому моменту, ключевая ставка в РФ наверняка опустится до 4%, в чем заинтересован ЦБ РФ, а американская вряд ли поднимется выше 3,5%. Даже в этом случае небольшое преимущество сохранится за рублевыми облигациями, которые, однако, будут иметь более низкий рейтинг, чем облигации США.

Значимую поддержку рублю оказывают российские экспортеры, которые вынуждены продавать валюту перед уплатой 27 апреля НДПИ и НДС и других налогов. Однако это временный фактор. Риск для рубля, конечно, представляет возможный дефолт Греции. Между тем, вчера ЕЦБ увеличил финансирование греческих банков в рамках программы экстренного предоставления ликвидности - ELA с 74 млрд до 75,5 млрд евро, а Бенуа Кёре заявил о том, что вопроса о выходе Греции из состава еврозоны не стоит.

Вплоть до заседания ЦБ РФ мы ожидаем сохранения хрупкого динамического равновесия в паре USD/RUB и ее колебаний в диапазоне 50-55 рублей. Даже если ЦБ РФ снизит ставку до 12%, доллар США вряд ли поднимется выше 55-56 рублей.