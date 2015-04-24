Валютный обзор на 24.04 от компании EXNESS

EURUSD: консолидация под уровнем сопротивления 1,085

Покупать при пробое уровня 1,0850 с целью 1,0940. Стоп-лосс = 1,0800.

Причина торговой стратегии

Сегодня будет опубликован индекс настроений в деловых кругах Германии от Ifo. Ожидаемый в апреле рост показателя с 107,9 п. до 108,5 п. может оказать поддержку евро. 22 апреля Министерство экономики Германии повысило прогноз по росту ВВП в 2015 году до 1,8% с 1,5%.



GBPUSD: консолидация под уровнем сопротивления 1,508

Покупать при пробое уровня 1,5080 с целью 1,5160. Стоп-лосс = 1,5020.

Причина торговой стратегии

Несмотря на мартовское снижение на 0,5%(м/м) объема розничных продаж в Великобритании пара GBP/USD удержала уровень 1,5 на фоне слабости доллара США. Давление на мировую резервную валюту оказал рост за прошлую неделю до 295 тыс. числа первичных обращений за пособием по безработице в США, что превысило прогноз 288 тыс.



Пара USDJPY может снизиться до уровня 118,54

Продавать при пробое уровня 119,33 с целью 118,54. Стоп-лосс = 119,83.

Причина торговой стратегии

Доллар США остается под давлением после публикации негативной макроэкономической статистики по США. В апреле индекс деловой активности в производственном секторе США от Markit снизился с 55,7 п. до 54,2 п., а в марте продажи новых домов на первичном рынке недвижимости США сократились на 11,4% до 481 тыс. домов в год.



Пара USDCAD приближается к поддержке 1,2089

Продавать при пробое уровня 1,2089 с целью 1,2000. Стоп-лосс = 1,2140.

Причина торговой стратегии

Рост цен на нефть марки WTI до 57,7 долл. за баррель и слабая макроэкономическая статистика по США оказывают давление на пару USDCAD. При пробое уровня 1,2089 стоит рассмотреть открытие коротких позиций по ней.



В краткосрочной перспективе пара EURJPY может протестировать уровень 131,25

Покупать при пробое уровня 129,85 с целью 131,25. Стоп-лосс = 129,35.

Причина торговой стратегии

Улучшение прогнозов в отношении темпов роста экономики еврозоны способствует росту спроса на евровые кросс-курсы. Сегодня в Риге пройдет встреча министров финансов стран еврозоны. Участники рынка сомневаются в том, что Греция сумеет представить план реформ, под которые она получит новые кредиты от ЕС, МФВ или ЕЦБ. С технической точки зрения, при пробое уровня 129,85 стоит рассмотреть открытие длинных позиций по евро.



GOLD: рост перед публикацией объема заказов на товары длительного пользования в США

Покупать при пробое уровня 1197 с целью 1208. Стоп-лосс = 1187.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 12.30 GMT будет опубликован объем заказов на товары длительного пользования в США. Если в марте значение показателя окажется ниже 0,7%(м/м), доллар США продолжит снижение. При пробое уровня 1197 долл. стоит рассмотреть открытие длинных позиций по золоту.