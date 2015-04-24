Рубль укрепляется по объективным причинам

Российская валюта укрепляется благодаря внутренним и внешним факторам. Сохранение накопительной части пенсий в РФ и запуск во 2 кв. 2015 года Минфином облигаций, индексируемых на инфляцию, создают благоприятную инвестиционную среду в РФ. Пересмотр прогнозов по темпам роста ВВП РФ до минус 2,8% (г/г) и ВВП Германии до 1,8%(г/г) поддерживает рост спроса на риск в РФ. Продажу валютной выручки российскими экспортерами перед уплатой 27 апреля НДС и НДФЛ мы оцениваем, как важный, но временный фактор роста рубля.

Существенную поддержку рублю, канадскому доллару и норвежской кроне оказывает рост цен на черное золото. Сейчас нефть марки BRENT торгуется выше 65,5 долл. за баррель, WTI – чуть ниже 58 долл. за баррель. Из-за сохраняющейся геополитической напряжённости в Йемене нефть марки BRENT может вырасти до 70 долл. за баррель.

Доллар США остается под давлением после публикации негативной макроэкономической статистики по США. В апреле индекс деловой активности в производственном секторе США от Markit снизился с 55,7 п. до 54,2 п., а в марте продажи новых домов на первичном рынке недвижимости США сократились на 11,4% до 481 тыс. домов в год. Особенно сильно ударила по доллару США новость о росте за прошлую неделю до 295 тыс. числа первичных обращений за пособием по безработице в США, что превысило прогноз 288 тыс. Шансы на апрельское повышение ФРС США ставки по федеральным фондам близки к нулю.

Сегодня в Риге пройдет встреча министров финансов стран еврозоны. Однако участники рынка сомневаются в том, что Греция сумеет представить план реформ, под которые она получит новые кредиты от ЕС, МФВ или ЕЦБ.

Вечером некоторую поддержку доллару может оказать публикация данных по объему заказов на товары длительного пользования в США. Между тем, в краткосрочной перспективе российская валюта имеет возможность для укрепления до 49,2-50 рублей за доллар США.