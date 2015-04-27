На этой неделе фунт может вырасти до 1,53 долл.

В конце прошлой недели индекс доллара закрылся ниже уровня поддержки в 97 пунктов на фоне публикации негативной макроэкономической статистики по США. Продолжающийся рост числа первичных обращений за пособием по безработице может привести в апреле к повышению уровня безработицы в США с 5,5% до 5,6%.

29 апреля будет опубликована первая оценка ВВП США за 1 кв. 2015 года. В отчетном периоде ожидается снижение показателя с 2,2%(г/г) до 1%(г/г). В этот же день ФРС США огласит решение в отношении ключевой процентной ставки, которая, вероятно, сохранится в диапазоне 0-0,25%. На фоне слабого доллара пара EUR/USD имеет высокие шансы на этой неделе вновь протестировать сопротивление 1,1.

28 апреля стоит обратить внимание на публикацию ВВП Великобритании за 1 кв. 2015 года, а 1 мая – на индекс деловой активности в производственном секторе страны. Если оба показателя превзойдут прогнозы, к концу недели пара GBP/USD может протестировать уровень 1,53.

30 апреля состоится заседание Банка Японии, на котором, как ожидается, регулятор сохранит без изменений параметры текущей монетарной политики в стране. На улучшение экономической обстановки в Японии указывает мартовский рост торгового баланса страны. В течение недели доллар США может снизиться до 118,3 йен.