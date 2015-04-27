В течение недели доллар продолжит консолидироваться в диапазоне 50-55 рублей

Российская валюта в ближайшие дни может незначительно снизиться к доллару США и евро на фоне вероятного ослабления спроса на рублевую ликвидность в РФ. Сегодня Банк России провел аукцион тонкой настройки, предложив банковскому сектору 400 млрд руб. Однако коммерческие банки РФ взяли примерно 101,5 млрд рублей.

Российскую валюту поддерживают высокие цены на нефть марки BRENT, которая торгуется выше 65 долл. за баррель. По данным компании Baker Hughes, число работающих нефтедобывающих установок в США за прошлую неделю сократилось на 31 до 703. Американские компании из-за снижения цен на нефть с лета 2014 года вынуждены сворачивать производственные мощности, так как их выручка оказывается ниже себестоимости производства черного золота.

Давление на российскую валюту на этой неделе окажет решение ЦБ РФ, который может снизить ключевую процентную ставку на 1-2 процентных пункта. В течение недели пара USD/RUB продолжит консолидацию в диапазоне 50-55. Если цены на нефть марки BRENT вырастут до 70 долл. за баррель, доллар США выйдет в диапазон 45-50 рублей.