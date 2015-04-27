Валютный обзор на 27.04 от компании EXNESS

EURUSD: консолидация под уровнем сопротивления 1,09

Покупать при пробое уровня 1,0900 с целью 1,1020. Стоп-лосс = 1,0840.

Причина торговой стратегии

В минувшую пятницу были опубликованы слабые данные по объему заказов на товары длительного пользования в США. Ядро показателя в марте снизилось на 0,2% (м/м). Статистика сигнализирует о сокращении деловой активности в промышленном секторе экономики США и оказывает давление на доллар. В отношении Греции ситуация остаётся прежней. Греческое правительство хочет достичь такого соглашения с кредиторами, которое было бы направлено на стимулирование роста, выплату пенсий и социальных пособий и т.п., но это не устраивает ее кредиторов.

GBPUSD: консолидация под уровнем сопротивления 1,5186

Покупать при пробое уровня 1,5186 с целью 1,5300. Стоп-лосс = 1,5130.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 10.00 GMT будет опубликован баланс производственных заказов в Великобритании от CBI. Ожидаемый в апреле рост показателя с 0 п. до 4 п. может оказать поддержку фунту. В рамках восходящего тренда стоит рассмотреть открытие длинных позиций по фунту при пробое уровня сопротивления 1,5186 долл.



Пара USDJPY приближается к уровню 119,33

Покупать при пробое уровня 119,33 с целью 120,08. Стоп-лосс = 118,80.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 13.45 GMT будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг США. Если в апреле показатель превысит 59,2 п., спрос на доллар США вырастет. При пробое уровня сопротивления 119,33 стоит рассмотреть открытие длинных позиций по паре USD/JPY.

USDCAD: консолидация в диапазоне 1,2089-1,2300

Продавать при пробое уровня 1,2089 с целью 1,2000. Стоп-лосс = 1,2140.

Причина торговой стратегии

По данным компании Baker Hughes, число работающих нефтедобывающих установок в США за прошлую неделю сократилось на 31 до 703. Американские компании из-за низких цен на нефть вынуждены сворачивать производственные мощности, так как их выручка оказывается ниже себестоимости производства черного золота.

EURJPY: консолидация под уровнем сопротивления 130,13

Покупать при пробое уровня 130,13 с целью 131,25. Стоп-лосс = 129,60.

Причина торговой стратегии

Рост евро в паре с долларом оказывает поддержку кросс-курсу EUR/JPY. В краткосрочной перспективе евро может протестировать отметку 1,1 долл., а пара EUR/JPY – уровень 131,25.

Томас Джордан оказывает давление на франк

Покупать при пробое уровня 0,9583 с целью 0,9710. Стоп-лосс = 0,9530.

Причина торговой стратегии

24 апреля глава Швейцарского национального банка Томас Джордан выразил недовольство по поводу завышенного курса национальной валюты. Укрепление франка к евро (на прошлой неделе пара EUR/CHF тестировала отметку 1,024) снижает привлекательность швейцарских товаров для жителей еврозоны. Томас Джордан заявил о готовности регулятора провести интервенцию по ослаблению франка в случае необходимости.