Сегодня доллар США будет консолидироваться ниже 52,5 рублей

Российская валюта сегодня ослабла на фоне снижения цен на нефть марки BRENT c 65,5 долл. до 64,25 долл. за баррель. Кроме того, давление на рубль оказывают ожидания снижения ЦБ РФ ключевой процентной ставки и скорое завершение налогового периода в РФ.

Сегодня стоит обратить внимание на итоги еженедельного аукциона рублевого РЕПО, в ходе которого Банк России предложит 2,34 трлн рублей по ставке 14% годовых. Вероятно, спрос на рублевую ликвидность окажется низким. Коммерческим банкам выгоднее будет взять рубли по более низкой ставке на следующей неделе.

Между тем, слабая макроэкономическая статистика по США (снижение индекса PMI в сфере услуг США) и ожидания расширения мер монетарного стимулирования в Китае оказывают поддержку товарно-сырьевым валютам: австралийскому, новозеландскому и канадскому доллару и в меньшей степени рублю. Указанные валюты в парах с долларом США активно используются участниками рынка в стратегиях carry trade. 29 апреля мы ожидаем повышенного спроса на ОФЗ РФ.

В этом году американский регулятор, вероятно, повысит ключевую процентную ставку один раз с 0%-0,25% до 0,25%-0,5%. Скорее всего это произойдет в период с сентября по декабрь 2015 года. В течение дня пара USD/RUB будет консолидироваться ниже уровня 52,5.