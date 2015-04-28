Валютный обзор на 28.04 от компании EXNESS

EURUSD: консолидация под уровнем сопротивления 1,0925

Покупать при пробое уровня 1,0925 с целью 1,1020. Стоп-лосс = 1,0860.

Причина торговой стратегии

Вчера была опубликована негативная макроэкономическая статистика по США, которая оказала давление на мировую резервную валюту. Предварительный индекс деловой активности в сфере услуг США в апреле снизился с 59,2 п. до 57,8 п. На фоне недостаточно сильного роста ВВП США ФРС США вынуждена сохранять на низком уровне ставку по федеральным фондам.

GBPUSD: рост перед публикацией ВВП Великобритании

Покупать при пробое уровня 1,5258 с целью 1,5300. Стоп-лосс = 1,5218.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 8.30 GMT будет опубликована первая оценка ВВП Великобритании за 1 кв. 2015 года. В отчетном периоде ожидается рост показателя на 0,5%(кв/кв). Давление на ВВП Великобритании может оказать снижение чистого экспорта страны на фоне укрепления фунта, а поддержку – стабильная динамика потребительских расходов британских домохозяйств.



USDJPY: консолидация в диапазоне 118,84-119,42

Продавать при пробое уровня 118,84 с целью 118,32. Стоп-лосс = 119,34.

Причина торговой стратегии

Валютная пара USD/JPY продолжает консолидироваться в узком диапазоне 118,84-119,42. Вчера агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Японии с A+ до A. Сегодня давление на йену оказала новость о снижении в марте объема розничных продаж в стране на 9,7%(г/г). Однако на фоне апрельского снижения индекса деловой активности в сфере услуг США пара USD/JPY скатывается к поддержке 118,84.

В краткосрочной перспективе пара USDCAD может протестировать уровень 1,2

Продавать при пробое уровня 1,2083 с целью 1,2000. Стоп-лосс = 1,2140.

Причина торговой стратегии

Слабость доллара США в паре с евро оказывает давление на пару USD/CAD, несмотря на коррекцию цен на нефть марки WTI к уровню 56 долл. за баррель. В ближайшие дни высока вероятность тестирования парой уровня 1,2. Сегодня незначительную поддержку мировой резервной валюте может оказать публикация индекса потребительского доверия в США от Conference Board.

AUDUSD: рост на фоне вероятного смягчения монетарной политики в Китае

Покупать при пробое уровня 0,7890 с целью 0,7937. Стоп-лосс = 0,7845.

Причина торговой стратегии

Участники рынка покупают товарно-сырьевые валюты, ожидая расширения мер монетарного стимулирования в Китае. Кроме того, слабая макроэкономическая статистика по США способствует покупкам пары AUD/USD, которая используется в стратегии carry trade.

GOLD: рост в преддверии заседания ФРС США

Покупать при пробое уровня 1208 с целью 1224. Стоп-лосс = 1195.

Причина торговой стратегии

Цены на золото протестировали отметку 1200 долл. за тройскую унцию в преддверии заседания ФРС США. Участники рынка ожидают, что в этом году американский регулятор повысит ключевую процентную ставку один раз до 0,25%-0,5%. Скорее всего это произойдет в период с сентября по декабрь 2015 года.